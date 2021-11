Himachal Pradesh bypolls : le BJP perd son acompte à Jubbal-Kotkhai, grâce à un candidat rebelle

CM Jairam Thakur a allégué que certains travailleurs du BJP avaient agi contre les candidats du parti et a ajouté que le parti formulera une stratégie pour surmonter ses lacunes afin d’assurer la victoire aux élections législatives de 2022.

Le BJP au pouvoir a subi un revers majeur dans les scrutins annexes récemment conclus, perdant les quatre sièges où des élections ont eu lieu le 30 octobre. Les élections partielles ont eu lieu dans trois circonscriptions de l’Assemblée – Jubbal-Kotkhai, Fatehpur, Arki et une circonscription de Lok Sabha – Mandi. Le Congrès de l’opposition a balayé les urnes en empochant tous les sièges, dans un signal d’alarme pour le parti au pouvoir dans l’Himachal Pradesh avant les élections prévues dans l’État l’année prochaine.

Surfant sur les questions d’inflation, de mauvaise gestion du COVID-19 et de développement, le Congrès a réussi à ouvrir la voie aux élections législatives de 2022. La sélection des candidats du BJP a coûté à sa candidate son dépôt dans la circonscription de l’assemblée Jubbal-Kotkhai car elle ne pouvait que obtenir 2 644 voix. Le siège était auparavant occupé par feu le leader du BJP, Narinder Singh Bragta, décédé en juin à cause du COVID-19. Son fils Chetan Singh Bragta était en lice pour un ticket du BJP, mais le parti safran a choisi d’aligner Neelam Seraik à la place. Chetan Singh a ensuite déposé sa candidature en tant que candidat indépendant et s’est classé deuxième avec 23 662 voix, derrière le candidat du Congrès Rohit Thakur qui a obtenu 29 955 voix. La division des voix a ainsi fait sombrer le BJP.

Le Congrès a également conservé les sièges de l’Assemblée Fatehpur et Arki et le siège du Parlement Mandi. L’épouse de l’ancien ministre en chef Virbhadra Singh, Pratibha Singh, a arraché le siège de Mandi au BJP. Notamment, le siège de Lok Sabha appartient au district d’origine de CM Thakur. Pratibha Singh a battu Khushal Thakur du BJP, un héros de guerre de Kargil, par une marge de 7 490 voix. Pratibha Singh a obtenu 369 565 voix contre 3 62 075 obtenu par le candidat du BJP.

Les candidats au Congrès Bhawani Singh Pathania ont obtenu 24 449 voix pour battre Baldev Thakur du BJP (18 660) par une marge de 5 789 voix. L’ancien ministre d’État, le Dr Rajan Sushant, a obtenu 12 927 voix en tant que candidat indépendant. A Arki, le candidat du Congrès Sanjay a reçu 30 798, assez pour remporter le siège avec une marge de 3 219 voix, battant Rattan Singh Pal du BJP (27 579).

CM Jairam Thakur a allégué que certains travailleurs du BJP avaient agi contre les candidats du parti et a ajouté que le parti formulera une stratégie pour surmonter ses lacunes afin d’assurer la victoire aux élections législatives de 2022.

