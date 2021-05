Himanta Biswa Sarma: d’un chef rebelle du Congrès à un ministre en chef de l’Assam

Himanta Biswa Sarma n’a jamais haché ses mots lorsqu’il s’agit de critiquer le parti du Congrès et Rahul Gandhi.

Après être resté CM en attente pendant environ sept ans, Himanta Biswa Sarma a finalement atteint le premier poste de l’Assam le 10 mai après que le BJP ait décidé d’aller de l’avant avec sa nomination, en remplacement de Sarbananda Sonowal. Alors que Sonowal et Sarma partagent un lien étroit et que c’est Sonowal qui a déplacé le nom d’Himanta pour le poste du CM lors de la réunion du parti législatif du BJP, les deux dirigeants ont été un choix tout aussi populaire pour le poste. Selon certaines informations, les retombées de Sarma avec le Congrès étaient principalement dues à son ambition ainsi qu’à la mise à l’écart des hauts dirigeants du parti, préférant alors CM Tarun Gogoi. Sarma a été député à quatre reprises et a été ministre dans tous les gouvernements depuis 2001. Il a été récompensé par ses mentors, notamment les anciens ministres en chef du Congrès Hiteswar Saikia et Tarun Gogoi pour son sens aigu de la politique. Sous leur direction, Sarma a eu de nombreuses occasions de se lever et de briller.

En tant que responsable de l’Alliance démocratique du Nord-Est (NEDA), Sarma avait réussi à ramener les huit États du Nord-Est dans le giron de la NDA et a joué un rôle essentiel en aidant le BJP à former un deuxième gouvernement consécutif en Assam. Notamment, le BJP est le seul parti non-congrès de l’État à conserver le pouvoir après le premier mandat. Cela en dit long sur la capacité de Sarma à travailler contre toute attente. Notamment, Sarma a été l’architecte en chef de la victoire massive du parti du Congrès lors des scrutins de l’Assemblée de 2011 lorsque le parti a remporté 78 sièges sur 126.

Alors, comment se fait-il que la direction du Congrès n’ait pas réussi à l’apaiser malgré son influence et son rôle dans le succès du parti? Sarma, qui a rejoint le BJP en 2015, est depuis lors un critique vocal de Rahul Gandhi dans presque toutes les interviews aux médias. Il avait allégué que l’attitude fantasque de Rahul Gandhi nuit au parti. Lorsqu’il a démissionné du Congrès en 2015, il a écrit une lettre cinglante à Sonia Gandhi, dans laquelle il alléguait que le Congrès manquait de démocratie interne au parti. «Quand j’avais humblement dit à Rahul Gandhi devant les observateurs centraux que 52 députés sur 79 recherchaient catégoriquement et catégoriquement l’éviction de Tarun Gogoi, il a répondu avec une telle arrogance qu’il était de sa prérogative de changer de ministre en chef.

Depuis lors, Sarma n’a jamais haché ses mots lorsqu’il s’agit de critiquer le parti du Congrès et Rahul Gandhi. Dans l’une de ses interviews, il a déclaré que Rahul Gandhi était peut-être un bon être humain mais qu’il n’était pas un bon politicien. Dans une autre interview, il avait dit que les paroles de Rahul Gandhi ne correspondaient pas à ses actions.

En 2017, lorsque Rahul Gandhi a partagé une courte vidéo de son chien “ Piddi ” en train de manger des friandises, c’est Himanta qui l’a contré avec un tweet. «Sir @OfficeOfRG, qui le connaît mieux que moi. Rappelez-vous encore que vous êtes occupé à lui donner des biscuits pendant que nous voulions discuter des problèmes urgents de l’Assam », a déclaré Sarma qui a rencontré Gandhi à plusieurs reprises en 2015 avant de quitter.

Sir @ OfficeOfRG, qui le connaît mieux que moi, souvenez-vous encore que vous êtes occupé à lui donner des biscuits pendant que nous voulions discuter des problèmes urgents de l’Assam https://t.co/Eiu7VsuvL1 – Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) 29 octobre 2017

Le penchant de Sarma vers la politique est devenu évident pendant ses années d’université au début des années 1980 quand il a commencé à travailler sous les dirigeants de l’AASU d’alors Prafulla Kumar Mahanta et Bhrigu Kumar Phukan. L’ancien ministre en chef du Congrès, Hiteswar Saikia, a pris Himanta sous ses ailes pendant que ce dernier poursuivait ses études en droit à l’Université Guwahati. Notamment, il a arraché la circonscription de Jalukbari en 2001 en tant que candidat au Congrès de Phukan de l’AGP qui a occupé la circonscription entre 1985 et 1996. Il a ensuite travaillé sous Tarun Gogoi et est devenu son garçon aux yeux bleus jusqu’à ce que Gaurav Gogoi entre en politique. Alors que Tarun Gogoi a clairement indiqué sa priorité en ce qui concerne son successeur, la politique de Sarma de se faire un possible ministre en chef après Gogoi ne semble pas se concrétiser au Congrès. Suite à cela, il a tenu plusieurs réunions vaines avec Rahul Gandhi et a finalement démissionné du parti en 2015.

Tandis que le BJP, qui l’avait accusé une fois de corruption, l’a accueilli à bras ouverts et a été nommé responsable du comité de gestion des élections de l’Assam BJP. Quand lui, avec Sonowal, a scénarisé la victoire historique de BJP, Sarma a été nommé ministre du Cabinet avec les portefeuilles importants du département des finances, de la santé et du bien-être familial, de l’éducation et des travaux publics. Avec le BJP sécurisant l’Assam pour la deuxième fois consécutive, il est maintenant à la tête des affaires de l’État.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.