Himanta Biswa Sarma fera de nouveau campagne après que la commission électorale ait réduit la durée de l’interdiction de campagne

Himanta Biswa Sarma est en lice dans la circonscription de Jalukbari qui votera dans la troisième et dernière phase du scrutin de l’Assam.

Le chef du BJP et ministre de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, pourra à nouveau faire campagne à partir de ce soir après que la Commission électorale ait réduit l’interdiction de campagne de 48 heures qui lui avait été imposée à 24 heures après qu’il ait présenté des excuses inconditionnelles demandant un soulagement de la CE. Sarma a assuré le comité de vote de se conformer aux dispositions du code de conduite modèle. La commission lui avait interdit de faire campagne hier après que le parti du Congrès se soit plaint auprès de la CE contre lui. Sarma aurait fait des remarques menaçantes contre la chef du Front populaire de Bodoland, Hagrama Mohilary, qui est candidate de l’alliance Mahajot dirigée par le Congrès. Le Congrès avait approché la CE pour demander une action contre Sarma pour sa remarque que Mohilary serait envoyé en prison par l’intermédiaire de l’agence centrale d’enquête NIA s’il faisait l’extrémisme avec le chef rebelle M Batha.

Après la commande de la CE, Sarma a tweeté qu’il organiserait un roadshow ce soir. «Rejoignez-nous dans notre Road Show aujourd’hui soir du champ Sonaram à Lal Ganesh qui couvrira 6 km de distance pour soutenir Sri Ramendra Narayan Kalita, notre candidat de la circonscription ouest de Guwahati», a-t-il déclaré dans un tweet.

Rejoignez-nous à notre Road Show aujourd’hui soir du champ Sonaram à Lal Ganesh qui couvrira 6 km de distance en soutien à Sri Ramendra Narayan Kalita, notre candidat de la circonscription ouest de Guwahati – Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) 3 avril 2021

Dans sa représentation à la CE, Sarma avait plaidé pour réduire la durée de l’interdiction en déclarant qu’il était lui-même candidat dans la circonscription qui doit se rendre aux urnes le 6 avril. troisième et dernière phase du scrutin Assam.

L’ordonnance du comité de vote indique que la commission a décidé de modifier son ordonnance du 2 avril et de réduire la période d’exclusion de la campagne électorale.

«La Commission… a décidé de modifier son arrêté du 2 avril 2021 et de réduire la période d’exclusion de la campagne électorale de 48 heures à 24 heures afin que l’autorisation puisse être accordée pour la tenue de réunions publiques, défilés publics, rassemblements publics , des tournées, etc., par les autorités administratives de district concernées, auxquelles vous êtes censé ou susceptible de participer », lisez l’ordonnance de la CE.

Le scrutin pour la troisième et dernière phase des élections à l’Assemblée de l’Assam prend fin le soir du 4 avril. La phase finale du scrutin aura lieu le 6 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

