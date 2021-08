Hindalco enregistre un net trimestriel le plus élevé jamais enregistré de Rs 2 787 crore alors que les prix des métaux brillent

Une forte augmentation des prix de l’aluminium a entraîné un Ebitda record dans le secteur de l’aluminium en Inde, qui a bondi de 142% à Rs 2.352 crore au cours du trimestre.

Hindalco Industries a enregistré une solide performance au premier trimestre et a dépassé les estimations des analystes. Ses performances trimestrielles ont été soutenues par les bons bénéfices de Novelis et une forte augmentation des prix de l’aluminium et du cuivre, dans un contexte de forte demande mondiale de métaux. La société Aditya Birla Group a enregistré son bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré sur une base consolidée à Rs 2 787 crore pour le trimestre clos le 30 juin 2021. Elle avait déclaré une perte nette consolidée de Rs 709 crore au trimestre correspondant de l’année dernière, qui était sa perte nette trimestrielle la plus élevée jamais enregistrée.

Ses revenus d’exploitation consolidés au cours du trimestre ont augmenté de 63,6% en glissement annuel à Rs 41 358 crore. Les résultats ont été tirés par une solide performance de Novelis et des activités en Inde, soutenues par des macros favorables, un mix de produits stratégique et la stabilité des opérations. L’Ebitda consolidé de la société (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté de 188 % en glissement annuel pour atteindre 6 790 crores de roupies, le résultat d’exploitation ayant bondi à la fois chez Novelis et dans les activités indiennes.

Novelis a enregistré son meilleur Ebitda ajusté trimestriel de 555 millions de dollars, en hausse de 119 % en glissement annuel, grâce à des volumes plus élevés, un mix de produits favorable et des avantages liés aux métaux, et un gain de 47 millions de dollars lié à une décision favorable dans un litige fiscal brésilien. Son Ebitda ajusté par tonne de 570 $ au cours du trimestre a augmenté de 75 % en glissement annuel.

Une forte augmentation des prix de l’aluminium a entraîné un Ebitda record dans le secteur de l’aluminium en Inde, qui a bondi de 142% à Rs 2.352 crore au cours du trimestre.

Les marges d’Ebitda ont atteint un sommet de 37,5 % en 13 ans grâce aux prix élevés de l’aluminium. Alors que la production d’aluminium métal a augmenté de 9,6 % en glissement annuel à 319 Kt, les ventes sont restées stables en glissement annuel à 303 Kt. Cependant, une forte reprise sur le marché intérieur a entraîné une augmentation de 137 % en glissement annuel des volumes de ventes de produits à valeur ajoutée en aluminium. Les ventes de VAP, en pourcentage des ventes totales de métaux, étaient de 27% au T1FY22 contre 11% au même trimestre de l’année dernière, en ligne avec la reprise du marché.

Le bénéfice d’exploitation de l’activité cuivre a également fortement augmenté de 295% en glissement annuel à Rs 261 crore. Les revenus de l’activité cuivre, à 7 094 crores de Rs ce trimestre, ont augmenté de 134% en glissement annuel, principalement en raison de la hausse des prix mondiaux du cuivre.

Satish Pai, directeur général de Hindalco Industries, a déclaré : « Ce trimestre, nous avons enregistré des résultats financiers records malgré l’impact de la deuxième vague de Covid. Nos performances financières solides, rythme accéléré de désendettement. L’amélioration est visible dans tous nos segments d’activité où nous constatons une forte demande, des usines fonctionnant à pleine capacité et de meilleures marges. Nous avons démarré l’EX22 à un rythme soutenu et nous sommes convaincus que notre résilience face aux fluctuations du marché nous aidera à continuer à faire de notre mieux. »

La dette brute de la société a diminué de 16 345 crores de roupies et la dette nette de 10 389 crores de roupies au 30 juin 2021, par rapport à son pic du 30 juin 2020. Le ratio dette nette consolidée/Ebitda s’est également amélioré pour atteindre 2,36x le 30 juin 2021. , d’un pic de 3,83x le 30 juin 2020.

