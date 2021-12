Hindalco, les producteurs d’électricité captifs déplacent SC

Un banc dirigé par le juge LN Rao a envoyé un avis à la Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, à la Madhya Pradesh Power Transmission Company,

L’Association des producteurs et Hindalco Industries ont demandé à la Cour suprême de s’opposer à la perception de frais d’exploitation parallèle (POC)/de soutien au réseau par les titulaires de licence de transport sur les centrales électriques captives, comme l’a ordonné le Tribunal d’appel pour l’électricité.

Il a allégué qu’Aptel a créé un mauvais précédent, car son jugement du 2 juillet a ouvert la porte à tous les titulaires de licence de transport pour percevoir des POC/GSC auprès des producteurs d’électricité captifs (CPP), et a également permis à toutes les commissions de réglementation de l’électricité de l’État de déterminer ces frais, un sens contraire aux lois de l’électricité.

Un banc dirigé par le juge LN Rao a adressé un avis à la Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, à la Madhya Pradesh Power Transmission Company, à Hindalco Industries, à Jaiprakash Associates, à Ultra Tech Cement et à d’autres sur les appels de l’association et d’autres entreprises de même position alléguant que la redevance était imposée pour la fourniture d’un service fictif aux seuls CPP, qui n’avait été ni identifié ni quantifié.

« Les conclusions du tribunal sont illégales car POC/GSC est totalement étranger au cadre de la loi sur l’électricité de 2003, qui ne donne aucun pouvoir au titulaire de la licence de transport pour percevoir de telles redevances, ni ne confère de compétence à la commission de réglementation de l’électricité de l’État pour déterminer le même », a-t-il déclaré.

« … le jugement attaqué a créé un mauvais précédent dans le secteur de l’électricité, car cela permettrait à tous les titulaires de licence de transport du pays d’imposer le POC/GSC, ce qui est autrement illégal et contraire aux dispositions de la loi, et permettrait en outre aux commissions nationales de régulation de l’électricité d’exercer leur compétence pour déterminer ces frais illégaux », a déclaré l’association.

Déclarant que le transport d’électricité est une entreprise autorisée et entièrement réglementée, les CPP dans leurs appels respectifs ont fait valoir qu’un titulaire de permis de transport ne fournit qu’un « accès libre » à tout producteur ou à tout autre client pour l’utilisation des lignes/réseau de transport et de la Loi. n’envisage aucun autre service fourni par ce titulaire en tant qu’utilisation de son réseau. Par conséquent, le seul soutien du réseau fourni par le titulaire de la licence de transport permet un « accès libre » au lieu du paiement des frais/tarifs de transport uniquement et aucun autre coût/revenu ne peut être récupéré par les titulaires de licence de transport. « Cet aspect est également reconnu dans l’article 62 de la loi sur l’électricité, qui a introduit une approche tarifaire basée sur le déploiement des actifs (pas dans le principe de fourniture d’un service) », a déclaré l’association.

Selon l’appel, le titulaire opérant dans un régime de coût majoré (article 62) est un organisme sans incidence sur les revenus et, en tant que tel, ne peut pas avoir de réclamation au-delà du tarif qui est déterminé de temps à autre. Même lorsque le tarif est déterminé par voie d’appel d’offres (en vertu de l’article 63), les directives du gouvernement central exigent des parties qu’elles soumissionnent pour les frais de transport, qui, s’ils sont acceptés, représentent la totalité de ce que le titulaire de licence obtiendra (sous réserve de modification de la loi) pour son actif/système de transport, a déclaré l’association.

Aptel, dans son jugement de juillet, avait jugé que les commissions nationales de régulation de l’électricité avaient le pouvoir de réglementer et de déterminer le tarif en cas de fourniture d’électricité par une société de production à un titulaire de licence de distribution et que le prélèvement de la POC ne représente pas le prix de l’électricité à vendre à dcom par les Centrales Captives de Production (CGP). Il n’est pas exact d’affirmer que, puisque les CGP sont exonérés de surtaxes, le prélèvement de POC est inadmissible ou que le prélèvement de POC revient à contourner la disposition d’exemption vis-à-vis de la surtaxe. Les deux ont des objectifs et des buts différents, a déclaré le tribunal.

« Le POC ne fait pas partie du régime tarifaire, ni d’une taxe sur l’activité de production, mais le paiement des services rendus par le réseau, il étant couvert, entre autres, par l’autorisation dans les règlements d’achat d’électricité, similaire aux frais de transport ou de roulage payé pour l’utilisation des systèmes de l’exploitant de transport… Il ne fait aucun doute qu’il n’y a pas de vente ou d’achat d’électricité entre les CPP et l’exploitant de transport du seul fait de la connectivité au réseau. Mais il y a un élément de service rendu par le réseau, le POC étant destiné à indemniser en conséquence l’exploitant de transport. L’objectif législatif de promotion des CGP ne signifie pas qu’ils ont droit de plein droit à l’utilisation libre ou sans restriction des systèmes de transmission du titulaire de la licence », a déclaré Aptel dans son arrêté.

L’Aptel avait passé l’ordre sur une pétition de diverses centrales électriques captives (CPP) opérant dans le Madhya Pradesh.

