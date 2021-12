Hindalco signe un pacte pour acquérir l’activité d’extrusions d’aluminium d’Hydro en Inde pour Rs 247 cr

L’usine de Kuppam d’Hydro a une capacité d’extrusions d’aluminium de 15 000 tonnes et est intégrée à des capacités avancées à valeur ajoutée pour la finition de surface et la fabrication.

Hindalco Industries a annoncé vendredi avoir signé un accord définitif avec la société norvégienne Hydro pour acquérir l’entreprise indienne d’extrusions d’aluminium de cette dernière pour une valeur d’entreprise de Rs 247 crore. L’acquisition apporte dans le giron de Hindalco, une installation intégrée située à Kuppam dans l’Andhra Pradesh, une équipe d’employés expérimentés et la capacité de servir un portefeuille solide de clients réputés, a déclaré la société dans un communiqué.

L’usine de Kuppam d’Hydro a une capacité d’extrusions d’aluminium de 15 000 tonnes et est intégrée à des capacités avancées à valeur ajoutée pour la finition de surface et la fabrication. Située à environ 120 kilomètres de Bangalore, l’usine de Kuppam propose des produits et des solutions d’extrusion d’aluminium personnalisés pour les applications automobiles, de construction et de construction, et industrielles.

Il étendra davantage la présence d’Hindalco dans le sud de l’Inde, qui est le deuxième plus grand marché d’extrusions du pays. Hindalco fait partie du groupe diversifié Aditya Birla. L’acquisition de l’usine de Kuppam est une étape stratégique pour étendre notre présence dans le haut de gamme du marché à valeur ajoutée. Le portefeuille de produits spécialisés de l’usine améliorera nos capacités en matière d’extrusions et de solutions fabriquées haut de gamme, a déclaré le directeur général de Hindalco, Satish Pai.

« L’acquisition est la dernière étape de notre stratégie à long terme visant à augmenter nos activités en aval. Au cours de la dernière année, nous avons déjà annoncé un investissement total de Rs 3 730 crore pour l’ajout de capacités en aval à Silvassa et Hirakud. Notre récente acquisition de l’unité de fil machine en cuivre Ryker pour notre portefeuille de cuivre à valeur ajoutée s’inscrit également dans cette stratégie », a déclaré Pai.

L’accord s’aligne sur la stratégie d’Hindalco visant à augmenter la capacité en aval pour répondre à la demande croissante du marché. L’usine de Kuppam servira également d’archétype pour la prochaine usine d’extrusions de pointe d’Hindalco à Silvassa, dans l’ouest de l’Inde.

Le marché des extrusions d’aluminium en Inde devrait croître rapidement, passant du niveau actuel d’environ 373 000 tonnes à environ 8 50 000 tonnes d’ici 2030. Une fois mises en service, les unités Kuppam et Silvassa devraient augmenter la capacité totale d’extrusions d’aluminium de Hindalco de 60 000 tonnes. à 1 09 000 tonnes. La transaction devrait être finalisée au cours du prochain trimestre, a indiqué la société.

