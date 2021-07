Hindustan Times signe un accord de prise de participation avec Tjori ; investit Rs 16 crore

Fondée en 2013, Tjori est une première marque ethnique artisanale multicatégorie en ligne qui comprend des produits de vêtements, de bien-être, de maison, de mère et d’enfant.

Éditeur de quotidiens anglais tels que Hindustan Times et Mint, HT Media a signé lundi un accord de prise de participation avec la marque de mode en ligne Tjori, évalué à Rs 16 crore avec la société de médias Hindustan Times. Conformément à l’accord signé, HT fournira un soutien en matière de stratégie de marque et de marketing à la marque au lieu de fonds propres. De plus, Hindustan Times aidera Tjori à renforcer la notoriété de sa marque en Inde et à accélérer sa croissance au niveau mondial. Cela permet à la marque d’accéder à la boutique HT où Tjori sera présenté dans le but de créer des avenues exponentielles pour les deux marques, a déclaré Tjori dans un communiqué.

« Tjori, en tant que marque, s’efforce d’apporter le meilleur de l’artisanat et de la sagesse avec une touche moderne. En partenariat avec HT et ses différents canaux médias, nous pourrons mettre Tjori à la pointe de l’industrie de la mode. Mansi Gupta, directeur général de Tjori, a déclaré.

Pour Piyush Gupta, directeur financier, Hindustan Times, l’accord apportera forcément un océan de connaissances aux lecteurs de HT concernant la manière re-modernisée de la bonté indienne traditionnelle que Tjori recommande. « Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Tjori car il nous aide à nous lancer sur le marché du commerce électronique », a-t-il ajouté.

Fondée en 2013, Tjori est une première marque ethnique artisanale multicatégorie en ligne qui comprend des produits de vêtements, de bien-être, de maison, de mère et d’enfant. La marque s’adresse à 195 pays à travers le monde. La marque se concentre sur les produits faits à la main et la qualité des ingrédients indiens traditionnels.

Ce n’est pas la première fois que HT Media signe de tels accords de prise de participation. En 2018, il avait signé un accord similaire d’une valeur de 24 millions de livres sterling pour une période de deux ans avec le détaillant de mode en ligne basé au Royaume-Uni, Koovs. Selon plusieurs articles de presse, le mois dernier, la société a déclaré que son investissement total dans diverses sociétés dans le cadre de son programme de prise de participation avait dépassé les 500 crores de roupies. A noter que son concurrent Bennett, Coleman and Company (BCCL), éditeur de quotidiens anglais comme le Times of India et l’Economic Times, gère également une branche d’investissement ad-for-equity sous Brand Capital. Par l’intermédiaire de Brand Capital, BCCL a investi dans plusieurs sociétés, dont Flipkart, Byju’s, entre autres.

