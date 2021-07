Hindustani Way : AR Rahman s’associe à Ananya Birla et lance une chanson d’encouragement pour les Jeux olympiques de Tokyo

in

Les Jeux olympiques de Tokyo étaient prévus pour 2020, mais ont été retardés d’un an en raison de Covid-19. (Photo : AR Rahman/Twitter)

Le compositeur de musique légendaire AR Rahman s’est associé à la chanteuse Ananya Birla pour lancer une chanson d’encouragement pour les sportifs indiens qui se préparent à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Rahman a composé la chanson, Hindustani Way, qui a été chantée par Birla. Anurag Thakur, le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion de l’Union, a lancé la chanson mardi. Remerciant le chanteur et le compositeur d’avoir pris une telle initiative, Thakur a exhorté chaque Indien à écouter la chanson, à la partager et à encourager le pays.

Le clip accompagnant la chanson suit une famille acclamant l’Inde lors de différents Jeux Olympiques, de l’édition 1996 à Atlanta à nos jours. Il présente des images d’archives des Jeux d’Atlanta, d’Athènes en 2004, de Pékin en 2008, de Londres en 2012 et de Rio di Janeiro en 2016, ainsi que des clips d’entraînement exclusifs du contingent pour l’événement de cette année. Les images d’archives montrent également Leander Peas remportant sa médaille de bronze à Atlanta et les moments gagnants d’Abhinav Bindra, Vijender Singh, MC Mary Kom, PV Sindhu, Rajyavardhan Singh Rathore et Sakshi Malik.

Les Jeux Olympiques de Tokyo devaient se tenir en 2020, mais ont été retardés d’un an en raison de la pandémie de Covid-19. L’événement se déroulera enfin le 23 juillet. L’événement se déroulera en grande partie à huis clos et aucun spectateur ne sera autorisé à entrer sur les sites en cas d’état d’urgence. C’était aussi la première fois que les Jeux étaient reprogrammés plutôt qu’annulés. Cette fois, l’Inde enverra un contingent de 126 athlètes de 18 sports, contre 117 qui ont participé aux Jeux olympiques de 2016. Ils espèrent ajouter au total de 28 médailles de l’Inde lors de l’extravagance multisports et graver leurs noms dans les livres d’histoire.

