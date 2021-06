Hines de Bethesda affirme que l’exclusivité de Starfield Xbox facilitera le développement

Le vice-président directeur du marketing mondial et des communications de Bethesda, Pete Hines, s’est excusé auprès des propriétaires de PlayStation pour l’exclusivité Xbox de Starfield, mais a déclaré que cela aurait un impact positif sur le développement.

S’adressant à GameSpot, l’exécutif a déclaré qu’amener le jeu sur une seule console plutôt que sur deux rendra le développement “plus rationalisé”. Le titre arrivera sur PC et Xbox en novembre 2022, après avoir été précédemment annoncé à l’E3 2018.

« Quel est l’impact sur le développement ? Je suis là pour vous le dire, et n’importe quel développeur vous le dira : vous utilisez moins de plates-formes et votre développement est plus rationalisé », explique Hines. “Vous ne vous inquiétez pas de” comment cela fonctionne sur cette boîte par rapport à comment cela fonctionne-t-il sur cette boîte. “”

“Nous ne le faisons pas sur cette boîte, donc elle doit juste fonctionner aussi bien que possible sur celle-ci et sur un PC. Une mise au point étroite aide toujours.”

Starfield devient une exclusivité Xbox suite à l’achat par Microsoft de la société mère de Bethesda, ZeniMax Media, pour 7,5 milliards de dollars.

