Hip-Hop au Canada, en Suède et au Brésil : trois A&R s’expriment

A présent, l’histoire de la naissance du hip-hop dans le Bronx est de notoriété publique. Au début des années 1970, les cultures du DJ, de la danse, des rimes et de l’art du graffiti se sont mélangées et ont contribué à la naissance du mouvement culturel que nous connaissons maintenant sous le nom de hip-hop. Cependant, cela n’a pris que peu de temps avant que le hip-hop ne commence à se répandre dans d’autres villes des États-Unis. C’est allé beaucoup plus loin peu de temps après. Célèbre, à l’automne 1982, le New York City Rap Tour a emmené The Rock Steady Crew, Fab 5 Freddy, Rammellezee et plus en Europe, créant un précédent important en tant que première tournée hip-hop internationale.

Au cours des décennies qui ont suivi cette première vague d’énergie créative, le hip-hop est devenu une véritable culture mondiale. Avec des scènes robustes à travers l’Amérique du Sud, les Caraïbes, l’Europe, l’Asie et au-delà, ce serait un euphémisme de dire que le hip-hop a touché tous les coins de la planète. Dans cette édition de notre série Global Cypher, nous nous rendons dans trois pays différents pour parler aux gens d’A&R afin de découvrir l’histoire de leurs scènes locales et d’entendre ce qui va suivre.

À la recherche de nouveaux sons hip-hop et R&B du monde entier ? Découvrez notre playlist, The Global Cypher.

Suède

Mattias Caliste

Mattias Caliste est un vétéran très respecté de la scène hip-hop suédoise. En tant qu’artiste et producteur, Caliste a fait ses débuts en tant que membre de Fjärde Världen, l’un des groupes de rap les plus influents de Suède. Après des années de travail de production pour des artistes locaux et internationaux ainsi que le lancement de son propre label indépendant à succès, Caliste travaille maintenant à la tête de Virgin Music Sweden. Caliste utilise sa connaissance intime de la scène et le respect qu’il a construit au sein de la culture pour aider à développer des relations avec des artistes émergents.

« Universal m’a contacté et m’a dit que nous voulions vraiment travailler avec vous et ces jeunes artistes. Beaucoup de ces gars, les gars plus âgés dans leur quartier ont grandi en écoutant la musique que j’ai mise au début des années 2000 et ils se sont dit « oui, nous voulons travailler avec vous ».

Le top 5 des MC suédois de tous les temps de Mattias Caliste

Ancienne génération : Fille, Sebastian Stakset, Nimo, Lani Mo et Abidaz

Jeune génération : Yasin, Einar, Adam, SINAN et Dree Low

Qui est le prochain en Suède ?

Interrogé sur l’avenir du hip-hop suédois, Caliste est optimiste quant à une poignée de jeunes artistes « A36 a eu la plus grosse chanson cet été (« Samma gamla vanliga »). S’il continue sur sa lancée, je le vois juste devenir de plus en plus gros. Adam est le rappeur d’un rappeur. C’est plus un parolier et je le vois vraiment, lui et son équipe, construire un élan parce qu’il a eu un certain nombre de grosses chansons. Il y a beaucoup de jeunes talents. Sinan rappe beaucoup en turc et en suédois et s’il peut rendre sa musique encore plus accessible et se concentrer davantage sur la diaspora turque, je pense vraiment qu’il peut vraiment réussir.

Brésil

Henrique Badke

Le parcours d’Henrique Badke a commencé en tant que créateur et amoureux de la musique d’abord. « J’aime généralement dire que je me suis d’abord impliqué en tant que fan de musique. 1985, 10 ans, première édition du Festival Rock in Rio. Premier concert, premier vinyle, premier t-shirt date de tournée. Maintenant, je regarde derrière moi et je vois clairement qu’être fan m’a fait comprendre la vraie valeur de la musique.

À des années de ses débuts à jouer dans des groupes et à tomber amoureux de la musique, Badke travaille actuellement en tant que directeur A&R pour Universal Music Brazil. Interrogé sur son travail en tant qu’A&R, il explique que son rôle est un élément clé dans la découverte et le développement de nouveaux actes prometteurs. « Nous sommes chargés d’amener des talents artistiques dans l’entreprise, de les aider à construire des concepts artistiques solides et à les déployer dans toutes sortes de formats que le fan de musique exige. »

Le top 5 des MC brésiliens de tous les temps d’Henrique Badke

Projota: A fait le croisement entre le rap et la culture pop, apportant des rimes à un large public.

BK : Représente la nouvelle génération de rap brésilien. Voix forte dans la communauté rap brésilienne.

D2 : Une référence dans la vieille école brésilienne. Hip hop combiné avec des éléments de musique brésilienne.

Xama : Un représentant très talentueux de la nouvelle génération.

Racionais : Légendes brésiliennes.

Qui est le prochain au Brésil

BK, Xamã et Japa

Canada

Kardinal Offishhall

Jason Drew Harrow est surtout connu dans le monde sous son nom de scène, Kardinal Offishall. En tant qu’artiste, Harrow a émergé à la fin des années 90 en tant que membre de la scène hip hop underground de Toronto. Avec son mélange unique de reggae et de hip hop, Harrow s’est solidifié aux côtés de pionniers comme Michee Mee [another MC influenced by reggae], ou le parolier percutant, Maestro Fresh Wes et Dream Warriors avec leur son imprégné de jazz. Avec ses pairs Thrust, Raskalz, Choclair et Saukrates, Harrow est sorti de la scène underground et a contribué à mettre le rap canadien sur la carte.

Les 5 meilleurs MC canadiens de tous les temps de Kardinal Offishall

Saukrates, Drake, Kardinal Offishall, Maestro Fresh Wes et Tory Lanez

Qui est le prochain au Canada?

Bien qu’il publie toujours de la musique, Harrow brille également dans son rôle de vice-président principal de A&R pour Universal Music Canada. En tant que cadre et vétéran de la scène rap canadienne, Harrow apprécie de nombreux artistes émergents du pays. « Il y en a une bonne poignée. Skyfall est vraiment malade, il est vraiment unique. Je rock définitivement avec Pyrex, il vient d’un long héritage de MC dope qui viennent de son quartier, Rexdale. Tobi, Jazz Cartier, il y en a tellement.

Alors que le hip-hop continue de se développer à l’échelle mondiale, la série The Global Cypher sera là pour mettre en lumière les différentes scènes, cultures et artistes qui méritent d’être écoutés ! En attendant le prochain épisode, consultez notre liste de lecture, The Global Cypher.