Hipgnosis a dépensé plus d’un milliard de dollars pour acquérir 84 catalogues au cours de l’exercice 2021

Le fonds d’investissement de la chanson Hipgnosis a enregistré un chiffre d’affaires net de 138,4 millions de dollars au cours de l’exercice 2021 – couvrant les 12 mois se terminant le 31 mars 2021 – en plus de chuter au nord de 1 milliard de dollars sur 84 nouveaux catalogues tout au long de la période.

Hipgnosis a révélé ces spécificités opérationnelles et d’autres dans son rapport annuel 2021. Couvrant 172 pages stupéfiantes et présentant tout, des finances aux interviews de créateurs (offerts par Shakira, Lindsey Buckingham et d’autres) et une ventilation de l’impact environnemental de l’entreprise de 35 employés à une liste complète des avoirs de propriété intellectuelle, le rapport complet sur les bénéfices est devenu accessible au public. hier.

Comme mentionné initialement, Hipgnosis, âgé de trois ans, a indiqué au début de l’analyse qu’il avait perdu 1,089 milliard de dollars sur 84 nouveaux catalogues au cours de l’exercice. Il convient de noter ici que la société britannique Hipgnosis « et un certain nombre de ses filiales ont changé leur devise fonctionnelle et de présentation de la livre sterling au dollar » en octobre 2020, en réponse à une exigence des IFRS, stimulée par « une augmentation significative du proportion des transactions libellées en Dollars.

Les 138 catalogues totaux de la société comprennent 64 098 chansons, dont 3 738 « ont occupé la première place dans les charts mondiaux », selon le rapport.

En élaborant sur ce dernier, Hipgnosis a dépensé environ 1,94 milliard de dollars depuis son introduction en bourse et détient désormais une participation de 100 pour cent dans des catalogues d’artistes tels que The Chainsmokers (42 chansons), Timbaland (108 chansons), Journey (103 du côté de l’édition ; 65 pour cent des 389 pistes côté master), les Kaiser Chiefs (48 chansons), Barry Manilow (917 chansons), Chris Cornell (241 chansons), Nikki Sixx (305 chansons), 50 Cent (388 chansons) et Shakira (145 chansons) , pour n’en citer que quelques-uns.

Les catalogues d’Hipgnosis ont été évalués indépendamment à 2,214 milliards de dollars à la fin de l’exercice, indique le document, “représentant une augmentation de 13,6% sur le prix d’achat global de” 1,948 milliard de dollars en monnaie constante. Sur l’année, les revenus ont totalisé 138,4 millions de dollars, contre 83,3 millions de dollars au cours de la période de 12 mois précédente. S’appuyant sur cette croissance des revenus, l’EBITDA a augmenté de 49,8 % au cours de l’exercice 2021, pour atteindre 106,7 millions de dollars.

En répartissant les revenus par segment, les « redevances mécaniques / maîtres » ont généré environ 23,58 millions de dollars pour Hipgnosis au cours de l’exercice 2021, selon le texte, contre plus de 39,86 millions de dollars pour les performances, 3,98 millions de dollars pour le numérique, 43,66 millions de dollars pour le streaming, 21,06 millions de dollars pour la synchronisation, et 6,26 millions de dollars environ de « autre ».

Cependant, la dette nette d’Hipgnosis au 31 mars s’élevait à 464,6 millions de dollars (contre 74 millions de dollars au 31 mars 2020), et la société a reconnu qu’elle avait prélevé en mars de cette année 90 millions de dollars sur sa facilité de crédit renouvelable, qu’elle avait négocié pour passer à 600 millions de dollars en janvier 2021.

Selon les termes de ce dernier accord, cependant, l’utilisation du crédit de la société ne pouvait pas dépasser 30 % de la valeur liquidative – ce qui signifie que les 90 millions de dollars mentionnés en mars «constituaient une violation involontaire» de l’accord d’emprunt. En avril, l’entreprise a remboursé 50 millions de dollars de crédit, “réglant ainsi la violation temporaire”.

Malgré cette ligne de crédit massive (exploitée), le président Andrew Sutch a déclaré : « Le conseil d’administration est d’avis que la thèse de l’investissement reste aussi solide aujourd’hui qu’au moment de notre introduction en bourse. En conséquence, la Société a annoncé une nouvelle levée de fonds le 16 juin 2021 et nous sommes impatients de déployer les fonds ainsi collectés conformément à notre objectif d’investissement. »

Enfin, en termes de potentiel de croissance et de mesures prises pour maximiser ses revenus IP, Hipgnosis s’attend à ce que l’augmentation continue des services de streaming premium, l’expansion continue de l’industrie musicale sur les marchés émergents et « la croissance explosive de TikTok, Peloton, Triller , NFT et autres nouveaux usages de la musique » augmenteront les revenus dans les mois et années à venir.

“Nous pensons que TikTok à lui seul représente déjà 6,5% des revenus de Sony Music”, a déclaré Hipgnosis dans le rapport sur les résultats, “et nous nous attendons à ce qu’en temps voulu ces plates-formes numériques émergentes telles que TikTok, Triller, Roblox, Peloton et d’autres généreront autant que 15 % de nos revenus et surtout ne font pas partie des données sur lesquelles nous achetons nos catalogues. »

Hipgnosis a également souligné que son équipe de gestion des chansons se concentrera sur la promotion d’éditions anniversaires d’œuvres comme Journey (Escape, y compris « Don’t Stop Believin », sorti en juillet 1981) et Nirvana (Nevermind, y compris « Smells Like Teen Spirit », a fait ses débuts en septembre 1991).

De plus, la société “a lancé notre nouveau système interne pour surveiller de près l’activité sur toutes” les chansons Hipgnosis, avec le système consistant en “une technologie sur mesure qui nous permet de suivre l’activité sur divers DSP et réseaux sociaux”. Hipgnosis adopte également le « marquage IA » et « recherche les revenus YouTube manquants avec un fournisseur de services technologiques externe qui, en plus d’Hipgnosis, représente 2 des 3 principaux éditeurs ».

De même, la société de trois ans s’est “engagée avec un nouveau partenaire technologique d’IA pour mener une recherche mondiale à la recherche d’ISWC manquants et d’enregistrements rompus dans le monde au niveau PRO”. Et Roblox – que Hipgnosis et un certain nombre d’éditeurs de musique ont poursuivi pour violation du droit d’auteur il y a environ un mois – devrait « être correctement licencié cette année », ont prédit des supérieurs dans le rapport sur les bénéfices.