Hipgnosis lève 215 millions de dollars pour acquérir des catalogues supplémentaires

Quelques jours après la publication de son rapport sur les résultats de l’exercice 2021, le fonds d’investissement britannique dans la chanson Hipgnosis a levé 156 millions de livres sterling supplémentaires (un peu plus de 215 millions de dollars au taux de change actuel) en émettant de nouvelles actions.

Hipgnosis a annoncé à la mi-juin son intention de générer des capitaux supplémentaires via un autre placement, et la société de trois ans a récemment révélé qu’elle avait vendu les 128,64 millions d’actions concernées pour 1,21 £ pièce. L’admission officielle de ces actions à la Bourse de Londres devrait arriver ce vendredi 9 juillet, et après coup, Hipgnosis aura un grand total de plus de 1,21 milliard d’actions ordinaires en circulation – dont aucune n’est détenue en tant qu’actions propres, cela mérite d’être noté.

Et pour référence supplémentaire, le prix par action de la société au moment de la rédaction de cet article – 1,212 £ – représente une baisse d’environ 1,5% depuis le début de 2021 et une augmentation de près de 16% par rapport à l’introduction en bourse de l’entité en juillet 2018.

Au cours des trois années qui ont suivi ce dernier, Hipgnosis a réalisé toutes sortes d’acquisitions de propriété intellectuelle de grande envergure, dépensant plus d’un milliard de dollars en catalogues de chansons au cours du seul exercice 2021 (couvrant les 12 mois se terminant le 31 mars).

De plus, la société possédait 138 catalogues et 64 098 chansons au 31 mars, et conformément à la stratégie d’acquisition agressive qui a défini les opérations Hipgnosis à ce jour, les supérieurs ont l’intention de consacrer la dernière tranche de 215 millions de dollars à la sécurisation de plus de catalogues.

Malgré les dépenses de catalogue de plusieurs milliards de dollars d’Hipgnosis – et les prix apparemment élevés auxquels elles ont contribué – d’autres sociétés continuent également d’investir des sommes substantielles dans le potentiel de gains à long terme de la propriété intellectuelle. Certes, les deux derniers mois de 2020 ont apporté avec eux l’acquisition (apparemment pour 300 millions de dollars) du catalogue de Bob Dylan par Universal Music Publishing Group, le rachat par Eldridge Holdings du catalogue d’édition de The Killers et l’achat de Stevie Nicks par Primary Wave pour 100 millions de dollars. catalogue d’édition.

La tendance a montré peu de signes de ralentissement au cours du premier semestre de 2021, car Concord, Round Hill Music, BMG, Primary Wave, Irving Azoff’s Iconic Artists Group, Sony Music Publishing, Warner Music Group et Reservoir ont payé des sommes énormes en échange de catalogues.

Le plus important de ces accords est peut-être l’accord de 100 millions de dollars de Warner avec David Guetta, l’acquisition de 300 millions de dollars du catalogue Downtown de 145 000 titres par Concord et l’achat par Sony Music Publishing de l’intégralité du catalogue de Paul Simon. Et Hipgnosis a conclu en mai une transaction de 140 millions de dollars pour le catalogue des Red Hot Chili Peppers.

Enfin, certains titulaires de droits ont récemment fait la une des journaux pour avoir retiré des parts de propriété intellectuelle relativement petites par le biais d’enchères de jetons non fongibles (NFT), bien que les ventes aient déclenché des désaccords et des poursuites judiciaires très médiatisés.