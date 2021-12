Hipgnosis suspend les émissions d’actions alors que la dette nette dépasse les 550 millions de dollars

Le fonds d’investissement dans la chanson basé au Royaume-Uni Hipgnosis a perdu 260 millions de dollars sur les catalogues de chansons du 1er avril au 30 septembre de cette année, mais avec une dette nette ayant dépassé la somme astronomique de 550 millions de dollars, la société n’a pas « l’intention d’offrir d’autres actions pour une contrepartie en espèces ». avant le 30 mars 2022.

Hipgnosis a révélé ces points et d’autres dans son rapport intermédiaire récemment publié, qui s’étend sur 74 pages et couvre les opérations de l’entité entre avril et septembre, comme mentionné. En commençant par les acquisitions de chansons, Hipgnosis a acheté les droits de 1 315 autres morceaux au cours de la période – y compris les catalogues des Red Hot Chili Peppers, des Kaiser Chiefs et de Christine McVie – « pour une contrepartie totale de 260 millions de dollars canadiens ».

Les achats ont porté le portefeuille d’Hipgnosis à 146 catalogues et 65 413 chansons, « d’une valeur totale de 2,55 milliards de dollars (tel que déterminé par l’évaluateur de portefeuille indépendant) », ou Massarsky Consulting, Inc. Vers le début de 2021, un analyste de Stifel a déclaré qu’il s’est senti « mal à l’aise avec la procédure d’évaluation d’Hipgnosis », il convient de le mentionner à ce sujet.

De plus, la somme de 260 millions de dollars dépensée pour la propriété intellectuelle musicale tout au long de la période est relativement modeste, car Hipgnosis a chuté de plus de 1 milliard de dollars au cours de son exercice 2021 – soit environ 250 millions de dollars par trimestre au lieu de tous les six mois.

Pour en revenir au dernier rapport intermédiaire d’Hipgnosis, cependant, les revenus nets se sont élevés à 74,04 millions de dollars (contre 56,69 millions de dollars au cours de la même période de six mois en 2020). Fait intéressant, la société affirme que la synchronisation a représenté environ le même pourcentage du chiffre d’affaires net (16 %) que les « redevances mécaniques/principales » au cours de la période, contre 36 % pour le streaming et 27 % pour les performances, malgré les baisses liées au COVID.

Le chiffre d’affaires total, pour sa part, a atteint 85,27 millions de dollars, avec 11,23 millions de dollars de redevances. Et ces 85,27 millions de dollars de revenus totaux proviennent de sources telles que les « revenus de partage des écrivains » (21,39 millions de dollars), les « revenus de streaming » (19,86 millions de dollars) et les revenus de synchronisation (14,92 millions de dollars).

Cependant, les dépenses d’exploitation d’Hipgnosis ont atteint 92 millions de dollars au cours du semestre, dont (dans la catégorie « autres dépenses d’exploitation ») 504 000 $ en « honoraires de relations publiques » entre le 1er avril et le 30 septembre – contre 217 000 $ au cours de la même période en 2020. Les « frais de déplacement et d’hébergement » (254 000 $, contre 140 000 $) et les « salaires et dépenses du personnel » (3,34 millions $, contre 257 000 $) sont également soulignés dans le document financier.

Bien entendu, ces dépenses (ainsi que les sommes substantielles consacrées aux catalogues) ont contribué à la dette nette initialement divulguée d’Hipgnosis, qui s’élevait à 550,9 millions de dollars au 30 septembre 2021 – une hausse par rapport aux 464,4 millions de dollars au 30 mars 2021. (Le l’entité a en fait retiré la totalité de sa facilité de crédit renouvelable de 600 millions de dollars à la fin septembre, mais avait 49,11 millions de dollars en espèces en dépôt.)

Et en ce qui concerne le ralentissement des acquisitions de catalogues et la pause sur les émissions d’actions correspondantes – Hipgnosis a levé environ 215 millions de dollars supplémentaires au cours de l’été – le texte relaie en partie: « Avant la dernière augmentation de capital, une décision stratégique a été prise… que la Société n’a pas l’intention d’offrir d’autres actions en numéraire avant la publication de la valeur nette d’inventaire par action au 31 mars 2022 », ou la fin de son exercice.

Au lieu de cela, Hipgnosis est sur le point de se concentrer « sur la gestion des chansons emblématiques que nous avons acquises au cours des trois dernières années et demie », révèle le texte. Le nombre d’accords de synchronisation de l’entreprise d’investissement dans la chanson a augmenté de 20% en juillet, août et septembre, par rapport à avril à juin, selon le document.

« Nous avons une fonction de vente interne nouvellement créée et dédiée, chargée uniquement de la conservation de notre catalogue du point de vue de la synchronisation », déclare l’analyse de Hipgnosis. « Pour la grande majorité de notre répertoire – peu importe qui administre la chanson – nous sommes la seule partie d’approbation pour toutes les demandes de synchronisation. »

Contrairement à Round Hill Music, Hipgnosis n’a pas révélé publiquement la valeur de ses principaux accords de synchronisation, mais certains des placements mis en évidence incluent « Sweet Dreams (Are Made of This) » d’Eurythmics et « Heart Of Glass » de Blondie dans les bandes-annonces de House of Gucci ainsi que « Nobody Does It Better » de Carly Simon dans une campagne de promotion croisée DHL pour No Time to Die.

Enfin, concernant d’autres détails intéressants du rapport, le bénéfice par action a terminé à -1,69 $ sur la période de six mois, « en raison de l’amortissement élevé facturé au cours de la période ». Ce dernier a atteint 52,12 millions de dollars pour les catalogues, et Hipgnosis dit qu’il « amortit les catalogues de chansons avec une durée de vie limitée en utilisant la méthode linéaire de 20 ans ».

Hipgnosis a également décrit les NFT comme « une partie importante de l’avenir », a vanté la valeur perçue des « mashups » de chansons sur TikTok et a révélé qu’il possédait «un intérêt pour 11 des 30 vidéos les plus visionnées dans le monde sur YouTube». Au cours des heures de négociation d’aujourd’hui, l’action Hipgnosis (SONG à la Bourse de Londres) a chuté de 1,89%, à environ 1,67 $ par action.