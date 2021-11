Hirect nomme Abhishek Singh à la tête du marketing

Il vient avec une expérience de plus de 14 ans et a travaillé avec l’industrie des médias et des dot-com.

Hirect a annoncé la nomination d’Abhishek Singh à la tête du marketing. Singh sera responsable de la gestion des stratégies marketing globales, du positionnement de la marque ainsi que de la croissance durable et des innovations marketing avancées.

Il vient avec une expérience de plus de 14 ans et a travaillé avec l’industrie des médias et des dot-com. Il a construit et développé le marketing vertical de quelques startups, telles que Via.com, CommonFloor.com, Vakilsearch.com, entre autres. L’automatisation du marketing et les hacks de croissance jouent un rôle crucial dans l’idée du marketing d’Abhishek, suivi du marketing à la performance.

« Hirect a énormément grandi, gagnant une traction massive dans un laps de temps très court. Pour amener l’entreprise vers de nouveaux sommets, nous avons besoin de leaders de l’industrie dotés d’un potentiel et d’un talent importants. Le mouvement stratégique de recrutement a été pris en phase avec cette vision. Nous sommes sûrs que Ramani et Abhishek, avec leur expérience et leur excellence dans leurs domaines respectifs, seront un énorme moteur pour Hirect, accélérant davantage son parcours de croissance et positionnant sa position de leader dans le paysage commercial en constante évolution », Raj Das, Hirect, co-fondateur mondial et PDG de l’Inde, a déclaré à propos de la nomination de Singh et Ramani Ganesh (responsable des ressources humaines).

« Nous comprenons tous que le monde des affaires qui nous entoure est en train de changer radicalement. Et embaucher les bons talents devient très critique pour le succès de toute entreprise et plus important pour les startups. Mon idée est d’aider la marque à se positionner comme la destination préférée des startups pour monter en puissance leurs équipes de manière intelligente et efficace. Je suis ravi de mon nouveau rôle et j’ai hâte d’ajouter des ailes à la trajectoire de croissance de l’entreprise », a déclaré Singh dans son nouveau rôle au sein de l’entreprise.

