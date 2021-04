«His ‘N’ Hers» 25 ans plus tard: la naissance de «Modern-Day Pulp»

Plus érudit que Blur et, à leur manière, plus effronté qu’Oasis, Pulpe ont été bouclés en tant qu’outsiders pendant le boom Britpop des années 90. Mais ils n’étaient jamais un simple groupe de Britpop, de toute façon. Oubliez que His ‘N’ Hers soit sorti une semaine avant Parklife, ou qu’Oasis avait commencé à devenir «Supersonic» avec leur premier single; Pulp aurait pu être mêlé à tout cela, mais comme Jarvis Cocker et ses compagnons le célébreraient dans une chanson ultérieure, ils étaient inadaptés, et His ‘N’ Hers, leur quatrième album, offrait un aperçu sans faille du système de classe britannique qui a vu le jour ( et rejeté) eux.

Ici gisait Scott Walker les drames de l’évier de cuisine, avec une touche de Serge Gainsbourg du charbon et un éclat art-rock volé à l’arrière d’un Musique de Roxy bus de tournée. Pour de nombreux auditeurs, Pulp est arrivé avec leur premier single dans le Top 40, «Do You Remember The First Time?», Une sorte de lettre d’amour sans contrepartie d’un célibataire alité qui se languit de l’ex avec qui il a perdu sa virginité. Mais vous ne pouvez pas écrire ce genre de chansons intelligentes, accrocheuses et subversives sans avoir fait le tour du pâté de maisons plusieurs fois. Pulp s’était en fait formé 16 ans avant la sortie de His ‘N’ Hers – suffisamment de temps pour apprendre leur métier, affronter de vives déceptions et se rendre compte que, pour être de vrais observateurs, vous deviez vous démarquer du grand public.

Poussée vers les feux de la rampe

Son ‘N’ Hers a peut-être propulsé Pulp vers les feux de la rampe, mais, comme beaucoup de personnages dont Jarvis chantait, ils semblaient toujours plus à l’aise en tant que voyeurs – un sujet récurrent tout au long de la carrière de Pulp, mais jamais aussi parfaitement exploré que sur «Babies. ” Espionner la sœur d’une amie en train de baiser? Vérifier. Le transformer en une rêverie confuse dans laquelle «je veux vous donner des enfants» présage la pensée que «vous pourriez être ma petite amie»? Pourquoi pas. Se retrouver pris en flagrant délit avec la sœur «parce qu’elle te ressemble»? Semble le seul résultat…

Désespoir; des ambitions romantiques contrariées; une mélodie anthémique qui détourne une partie de la saleté – c’était la renaissance de Pulp en plein effet. Mais il y avait aussi une satire mordante ici. “Une vidéo promotionnelle est simplement une publicité pour une chanson” a lancé la carte de titre devant la vidéo “Babies”. Mais pour profiter pleinement des observations sardoniques de Jarvis, vous devez vous tourner vers l’ouverture de His ‘N’ Hers, «Joyriders».

Rien de joyeux ici. Le riff de guitare scuzzy de la chanson donne le ton à un groupe de vandales provoquant un chahut dans un petit centre-ville («Nous ne cherchons pas d’ennuis / Mais si cela arrive, nous ne courons pas»). Mais alors que les fanfaronnades sont contrecarrées par la déclaration, «Nous aimons les femmes /« En haut les femmes, nous disons / Et si nous avons de la chance / Nous pourrions même en rencontrer un jour »- livré avec un minimum de flash pour un maximum d’humour drôle – la bouffonnerie s’en soucie dans une fin vraiment sinistre. “Monsieur, nous voulons juste votre voiture / Parce que nous emmenons une fille au réservoir / Oh, tous les journaux disent / C’est une tragédie … mais tu ne veux pas venir voir?” Aucun détail n’est donné, mais telle est la narration magistrale de Jarvis, nous avons tout ce dont nous avons besoin – ou que nous voulons – savoir ici.

Où «la pulpe des temps modernes est née»

Et ainsi les brins opposés de His ‘N’ Hers ‘deviennent clairs: des aspirations profondes et des tâtonnements d’adolescents opposés à des frustrations refoulées qui basculent dans quelque chose de complètement plus sombre. «L’avez-vous vue récemment?» mélange les potins des petites villes avec une bouée de sauvetage pour les âmes perdues; «Lipgloss» et le magistral «Pink Glove» regardent ce qui se passe lorsque le glamour est parti et que la pourriture s’est installée; et si “Vous souvenez-vous de la première fois?” se présente comme un hymne synth-pop pour les dancefloors indépendants du monde entier, son mélange de bravade et de désespoir auto-analytique est quasiment impossible à trouver ailleurs dans l’histoire des charts.

C’est là, a déclaré Jarvis, que «la pulpe moderne est née». Pour ceux qui avaient manqué la sortie de His ‘N’ Hers ‘, le 18 avril 1994, ils ne pouvaient manquer de prendre note de la fente triomphante du groupe à Glastonbury l’année suivante. Mais alors que cela ferait de Jarvis et de ses collègues des noms du jour au lendemain, His ‘N’ Hers témoigne de la vraie Pulp: venir sans y être invité, jeter un coup d’œil à travers vos stores et fouiller dans vos sous-vêtements … se cacher dans des placards, en attendant juste d’apercevoir.

