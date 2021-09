Hisense annonce le lancement du premier téléviseur laser enroulable cette année | La technologie

Bien que nous soyons sur le point d’entrer dans le dernier trimestre de l’année, Hisense anticipe une nouvelle révolution en 2021 avec un téléviseur enroulable différent.

L’année dernière, nous avons débuté avec l’introduction des nouveaux téléviseurs Laser, un hybride téléviseur / projecteur à écran enroulé que Hisense a annoncé comme unique. Depuis, il y a eu de nombreuses évolutions dans le secteur de la télévision, mais le constructeur chinois n’a pas cessé dans son projet et est sur le point de lancer cet équipement.

Yu Zhitao, vice-président de Hisense Group Holding Company, a déclaré que “le premier téléviseur laser à écran roulant au monde de Hisense n’est qu’un début”, comme publié dans Gizmochina. Mais à quoi ressemble exactement ce téléviseur ? Pour commencer, l’évidence est un écran enroulable qui se rétracte sur lui-même, mais met également en œuvre la technologie laser.

Cet appareil a un Projecteur 4K DLP à courte focale qui projette l’image sur un écran antireflet semblable à celui d’un téléviseur, mais avec une puissance capable de fonctionner parfaitement avec les lumières allumées ou en plein soleil.

Ce sont les clés pour acheter un téléviseur pour jouer à la PS5 et à la Xbox Series X en 2021, nous partageons une série de conseils et de guides pour acheter le meilleur téléviseur possible.

Prise en charge de la télévision laser Résolution 4K HDR, 350 nits maximum et gamme de couleurs ultra-large 107 % BT.2020 compatible avec Dolby Vision. La technologie hybride de télévision et de projecteur a été lente et Hisense a demandé jusqu’à 70 brevets y faisant référence, mais finalement il semble qu’il soit proche d’arriver.

Le fabricant veut ce modèle de 77 pouces offre une expérience unique, comme être dans le même cinéma, et une large compatibilité avec tous les types de systèmes de son a été ajoutée pour s’adapter aux circonstances de chaque utilisateur.

Cependant, ce n’est pas le premier modèle de téléviseur enroulable à être annoncé. En 2020 LG présentait sa TV OLED avec ce format dont le prix dépassait les 80 000 euros. C’est encore une technologie en développement et pas très abordable, mais on suppose qu’au fil des années elle s’améliorera et ses prix deviendront plus démocratiques.

Hisense vous permet déjà de réserver Laser TV en Chine via son site Web, bien qu’il soit toujours Il n’a pas rendu public le prix final ni la date exacte, mais nous savons qu’il sortira cette année.