Hisense devient partenaire technologique de Case Esports

Les téléviseurs Hisense feront partie du nouveau bureau des jeux du club.

Case Esports, l’organisation de sports électroniques dirigée par le milieu de terrain du Real Madrid Carlos Henrique Casemiro, a annoncé un accord avec Hisense, une multinationale de la technologie grand public, par lequel elle devient le partenaire technologique du club. Suite à la signature de cet accord, Hisense fournira plusieurs téléviseurs pour les différents espaces du nouveau Gaming Office du club à Alcobendas, qui a été inauguré le 29 septembre.

Un téléviseur laser 88″ sera situé à l’entrée du Gaming Office, un projecteur laser ultra courte focale qui se démarque par sa qualité d’image 4K et sa faible émission de lumière bleue pour offrir une expérience moins nocive pour les yeux. Le son n’est pas en reste puisqu’il intègre la technologie Dolby Atmos, un écran sonique avec plus de 10 000 unités audio et un champ sonore à 360 degrés.

En revanche, l’un des téléviseurs, le modèle 55 » 55A6G, sera installé dans la salle de jeux commune afin que les talents de Case Esports puissent profiter de sa technologie Dolby Vision, Smooth Motion, le système VIDAA, la commande vocale ou encore l’indispensable Game Mode. cela réduit considérablement le décalage d’entrée, augmentant ainsi les chances de remporter une victoire à chaque match.

À propos de Case Esports

Case Esports est un club de sports électroniques et de divertissement numérique fondé le 29 octobre 2020, qui, avec moins d’un an d’existence, a déjà réussi à se positionner comme l’une des forces les plus puissantes du secteur Esports en Espagne. Actuellement, l’organisation compte une masse sociale de plus de 16 millions d’adeptes dans les différents réseaux sociaux, à la fois le club et les membres qui la composent. Hummel habillera à la fois le personnel et les équipes compétitives, ainsi que tous les créateurs de contenu qui font partie de l’organisation.

À propos de Hisense

Hisense, entreprise de haute technologie et sponsor de la Coupe du monde Qatar 2022, a été fondée en Chine en 1969 et est l’un des principaux fabricants internationaux de téléviseurs à écran plat, d’appareils électroménagers (réfrigérateurs/congélateurs, plaques de cuisson, hottes, fours et lave-vaisselle ), ainsi que des équipements de climatisation, des appareils mobiles et des appareils électroniques de divertissement.

