Hisense – Le premier fabricant de téléviseurs au monde à obtenir la certification TÜV Rheinland Privacy by Design

Hisense est devenu le premier fabricant de téléviseurs au monde à obtenir la certification TÜV Rheinland Privacy by Design, qui certifie la capacité de ses téléviseurs à protéger en toute sécurité la confidentialité des données des utilisateurs.

En Espagne, selon les données 2019 de l’IAB Espagne, 57,5% des foyers possédaient déjà au moins une Smart TV, qui est devenue l’un des appareils intelligents les plus populaires. Ces téléviseurs, comme tout autre produit intelligent, sont des appareils dans lesquels les utilisateurs déposent de nombreuses informations personnelles et qui, étant connectés à Internet, peuvent être la cible de cyberattaques. Pour cette raison, TÜV Rheinland et Hisense ont travaillé en étroite collaboration dans le domaine de la sécurité et de la protection de la vie privée des utilisateurs jusqu’à l’obtention du certificat TÜV Rheinland Privacy by Design, qui montre le désir inlassable des deux parties d’atteindre les avancées technologiques et les normes de qualité les plus élevées. .

Norme de sécurité ETSI TS 303 645 pour l’IoT

En juin 2020, l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) a introduit la norme de sécurité ETSI TS 303 645 pour l’Internet des objets (IoT), qui établit un cadre de protection pour les produits de consommation connectés à Internet afin de fournir une base pour la future certification IoT. régimes. Cette nouvelle norme est basée sur l’ETSI EN 202 645, qui fournissait déjà une méthode d’évaluation pratique pour empêcher les cybercriminels de contrôler les appareils connectés, de lancer des attaques DDoS, de miner des crypto-monnaies ou d’espionner les utilisateurs, en plus de réduire le risque de fuite de données personnelles. Ces normes évaluent les produits à partir de deux points : les dispositions relatives à la cybersécurité et les dispositions relatives à la protection de la confidentialité des données. Les deux se concentrent sur des mesures de contrôle techniques et organisationnelles pour lutter contre les failles de cybersécurité et résoudre les attaques sur le réseau principal contre les vulnérabilités de cybersécurité.

Avec cette certification, TÜV Rheinland a évalué les performances du produit Hisense conformément aux réglementations en matière de cybersécurité et aux exigences de protection de la vie privée définies par la norme ETSI EN 303 645. De plus, TÜV Rheinland a effectué une évaluation complète du produit avec un audit et vérification de sécurité complets.

Le marché européen a toujours été un élément essentiel de la stratégie de mondialisation d’Hisense, et en tant que sponsor officiel de l’EURO 2020, la société s’engage à améliorer la protection de la vie privée et la sécurité des données sur tous ses produits vendus en Europe grâce à la recherche et au développement de nouvelles technologies. . En tant que première marque de télévision dans certaines régions du monde, Hisense vise à accorder une attention particulière à la protection des données des utilisateurs pour devenir la marque la plus fiable au monde.

