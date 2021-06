Hispanique défend sa place dans le rap – El Sol de México

Depuis ses débuts en 2012, date de la sortie de l’EP Mamba negra, la chanteuse hispanique défend la place des femmes dans le rap. Au cours de cette décennie, il a vu avec plaisir que de plus en plus de voix féminines se font entendre sur la scène, et bien qu’il affirme qu’il y a encore un long chemin à parcourir, il constate plus d’unité et plus d’ouverture lorsqu’il monte sur scène.

En 2020, la rappeuse Ana Tijoux faisait partie de la clôture du Festival Time for women in 2020, qui a réuni des milliers de personnes sur l’assiette du Zócalo à Mexico. Il y a deux semaines, l’Oaxaca Mare Warning Lirika a rejoint le plus récent album de Natalia Lafourcade, double gagnante d’un Grammy.

Pour cette raison, Hispana estime que « le Mexique a un niveau incroyable, il y en a plusieurs qui font des choses très intéressantes. Malheureusement, nous n’avons pas toute cette portée, comme Missy Elliot l’a fait à l’époque, par exemple, mais ce moment viendra. Je vais très loin, je vais ici sur la scène argentine, où les femmes se brisent et battent avec tous les chiffres, elles ont du succès et sont célèbres, ici nous allons aussi en arriver là ».

Dans ce pays, ces dernières années, des personnalités telles que Nicky Nicole se sont démarquées, qui en moins de trois ans de carrière dépasse déjà les 12 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, au-dessus des rappeurs et hiphoppas masculins acclamés comme Alemán (5 millions 71 mille 591 ), Dharius (2 millions 275 mille 681) et le groupe Santa cartel (4 millions 305 mille 985).

Lors de la dernière édition des Lo Nuestro Awards, elle a été reconnue en tant qu’artiste de la révélation féminine; et aux Latin Grammys de l’année dernière, elle a été nominée pour le meilleur nouvel artiste. Ses compatriotes, Nathy Pelusso et Cazzu, ont également été nominés dans ce dernier, et comptent chacun plus de cinq et huit millions d’auditeurs sur Spotify, respectivement.

Hispana pense que cet essor, ainsi que les ventes élevées et la présence dans les cérémonies de remise de prix internationales (le Grammy, le Billboard et le MTV, entre autres) qui ont été réalisées par des artistes reggaeton féminines telles que Ivy Quen, Karol G, Becky G ou Rosalía, Ils ont été un élément clé du rap mexicain pour donner de la place à plus de voix féminines.

Outre la musique, la native de Monclova, Coahuila, conjugue ses activités avec la maternité, qui depuis l’arrivée de son fils il y a un an et quatre mois, est devenue un autre de ses moteurs pour continuer à exercer son métier.

“Il a dit ‘non, eh bien, je vais avoir mon bébé, je ne vais plus pouvoir rien faire, je vais devoir être avec lui tout le temps.’ Et ce n’est pas comme ça, au contraire, il ne faut pas enseigner à son fils, les responsabilités et ce qui est bien et mal ».

Et il a ajouté : “Au-delà de ce que les gens ou la société pensent de soi, ou d’une maman comme maman, il est important de ne pas s’oublier et de se rendre compte qu’il faut continuer à travailler, vivre et surtout rester soi-même. important “.

Actuellement Hispana présente un nouveau matériel, intitulé Mujer de fuego, dédié à l’autonomisation des femmes, qui comprend des collaborations avec Paty Cantú, Elote el Barbaro, Niña Dioz et Flor de Trap, ainsi qu’un petit hommage à José Alfredo Jiménez dans l’un des vers du sujet qui donne son nom au disque.

« J’ai toujours mis ce mexicain dans tous mes projets, cette essence de dire que je suis mexicain et que je suis fier de l’endroit où je suis né, de mon peuple et de mon pays. Au-delà de toutes les mauvaises choses qui se produisent, je suis fier de ses habitants. José Alfredo, que puis-je vous dire, j’ai grandi en l’écoutant à la maison, c’est une figure importante, les figures importantes de notre pays chaque fois qu’il faut les valoriser au maximum.