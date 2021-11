Hispasat veut apporter l’internet ultra-rapide à toute la campagne espagnole

11/05/2021

Le à 08:10 CET

David Page

Hispasat se mobilise pour amener l’internet ultra-rapide à n’importe quel coin de la L’Espagne se vide. L’entreprise a entrepris de conquérir la campagne espagnole avec des services commerciaux de connexion Internet par satellite pour atteindre l’ensemble du territoire du pays, même là où elle ne peut pas transporter de fibre optique car c’est économiquement ou techniquement irréalisable, selon El Periódico de España.

Le groupe satellite a lancé une double offensive commerciale. D’une part, il a ouvert des négociations avec les grands opérateurs de télécommunications pour leur proposer leurs services en tant que fournisseur de gros et que ce sont eux qui commercialisent les connexions en ligne au client final. D’autre part, il a lancé une ronde de contacts avec les associations agricoles et d’élevage et avec les communautés autonomes et les municipalités pour faire connaître les avantages du service.

Hispasat envisage de s’associer à de grands opérateurs tels que Movistar, Vodafone, Orange et MásMóvil pour commercialiser la connexion Internet par satellite dans les zones reculées, dans le but que cette offre commerciale soit pleinement active en quelques mois seulement.

Mauvaise image satellite

Les réunions avec les syndicats agraires qui se sont tenues ces dernières semaines visent expressément à surmonter la terrible image que la connexion Internet par satellite a actuellement dans de nombreuses zones rurales espagnoles. Une mauvaise image justifiée par les faibles bénéfices que dans certaines régions, il offre le service de connectivité universel obligatoire, géré par Telefónica et qui, selon la loi, nécessite une connexion d’au moins 1 mégabit par seconde (Mbps).

Hispasat garantit avec son internet via ses satellites une connexion cent fois plus rapide que le service universel, avec un Vitesse de téléchargement de 100 Mbps. Un débit suffisant pour couvrir les besoins de connectivité d’un foyer et aussi pour pouvoir développer des applications numériques pour la modernisation des travaux agricoles, d’élevage ou forestiers.

L’entreprise a lancé plusieurs projets pilotes pour démontrer par des tests réels que la technologie est prête et fonctionne. Il a des projets pilotes à Sigüenza (Guadalajara), dans la Vallée d’Aran (Lleida) et dans la Sierra de Aralar, entre Navarre et Guipúzcoa. Hispasat est en pourparlers avec d’autres communautés autonomes pour ajouter de nouveaux projets pilotes à la liste avec lesquels montrer des applications spécifiques, telles que le numérisation des travaux agricoles ou des opérations d’élevage, le wifi public dans les communes reculées, la télémédecine, l’enseignement en ligne ou encore la protection des forêts à distance.

Couverture totale

Le gouvernement a proposé, dans le cadre du programme espagnol numérique 2025 et du plan de relance, de transformation et de résilience, d’atteindre une couverture de données de 100 Mbps pour l’ensemble de la population espagnole au milieu de cette décennie (fin 2020, il a atteint le 88 % de la population).

« Pour répondre à la fracture numérique, il ne suffit pas d’assurer que la connectivité sera apportée à l’ensemble de la population, nous devons nous assurer qu’il y a une connectivité dans tout le pays, sur tout le territoire sans exception & rdquor;, précisent des sources Hispasat. « Et cela doit aussi être fait maintenant, de toute urgence, en apportant la connectivité aux dizaines de milliers de foyers et d’entreprises où elle n’atteint pas actuellement & rdquor;.

Hispasat maintient que la numérisation ne sera pas complète tant que la connectivité ultra-rapide ne sera pas garantie non seulement à l’ensemble de la population, mais à l’ensemble du territoire ; non seulement aux habitations, mais aussi aux endroits reculés où se pratiquent des activités agricoles, d’élevage ou de pêche. Et le groupe défend que le besoin de numérisation dans les campagnes espagnoles est déjà urgent, et ne peut attendre d’être atteint d’ici quatre ans.

Face à cette situation, l’entreprise technologique avance qu’une couverture complète peut être réalisée par satellite, servant de complément pour atteindre des endroits que la fibre optique ne peut atteindre. Hispasat et la société française Eutelsat ont scellé la semaine dernière une alliance pour renforcer précisément la connectivité par satellite en Espagne et au Portugal.

De plus, selon le groupe, la technologie satellitaire permet déjà à cette couverture totale de devenir une réalité immédiatement, avec des installations simples qui ne prennent que cinq jours à assembler. La technologie du groupe – contrôlée par Red Eléctrica (89,7% du capital) et avec une participation du public via SEPI (7,4%) et le CDTI (2,9%) – permet d’amener internet en tout point en installant simplement une antenne de petites proportions (similaire aux antennes paraboliques de télévision typiques) et avec un routeur qui crée une île de connexion en ligne qui s’étend sur une zone d’environ 300 mètres dans un rayon.

La qualité de la connectivité permet aux utilisateurs d’accéder à presque tous les services en ligne, tels que les appels vidéo, les services professionnels de géolocalisation ou de surveillance agricole, ou encore, par exemple, la connexion à des plateformes de streaming vidéo telles que HBO ou Netflix. Mais il n’est pas utilisable pour des services comme les jeux vidéo en ligne, en raison d’une latence insuffisante (le temps qu’il faut pour transmettre un paquet de données sur le réseau).

Le coût d’installation des antennes paraboliques permettant le raccordement est d’environ 600 euros, et elles peuvent bénéficier d’aides pouvant aller jusqu’à 400 euros financées par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Hispasat a proposé au gouvernement d’ajouter l’internet par satellite aux programmes de déploiement de connectivité financés par les fonds européens du Plan de Relance, de Transformation et de Résilience.