Histoire à succès de l’iPod grâce au fait que Steve Jobs a tenu parole – Fadell-.

La success story de l’iPod était loin d’être assurée, même après son lancement, déclare Tony Fadell, l’homme surnommé « le père de l’iPod ».

Les premières ventes n’avaient rien d’extraordinaire, et Fadell a estimé qu’il faudrait trois générations avant que la gamme de produits ne décolle, alors il a demandé au cofondateur d’Apple, Steve Jobs, de faire une promesse…

L’interview de CNET commence par un terrain familier. Fadell essayait de lancer son propre lecteur mp3 dans sa startup, Fuse Systems. Cela ne se passait pas bien, et quand Apple lui a demandé de les consulter, sa principale motivation était de gagner suffisamment d’argent pour maintenir son entreprise.

Sept semaines plus tard, lorsqu’il a été appelé pour présenter ses propositions à Steve Jobs, le cofondateur d’Apple n’était pas très intéressé par les papiers – il voulait voir les modèles. Fadell a suivi les conseils qui lui avaient été donnés par le gourou du marketing d’Apple, Stan Ng.

Lors de la présentation des modèles, Fadell a fait comme Ng coaché, montrant d’abord le pire modèle, puis le second et, enfin, son préféré comme dernière option. Des emplois s’en sont immédiatement emparés.

« Steve l’a ramassé et il s’est dit: » Nous construisons ceci et vous allez maintenant nous rejoindre pour le construire « , et je me suis dit: » Whoa whoa « , a déclaré Fadell.