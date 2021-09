Histoire d’Apple donnant du terrain sur les règles de l’App Store

Tim Cook, directeur général d’Apple Inc., au centre, arrive au tribunal de district américain d’Oakland, en Californie, le vendredi 21 mai 2021.

Au cours des dernières semaines, Apple a apporté plusieurs modifications à ses règles de l’App Store, permettant à un plus grand nombre d’entreprises d’accéder à un taux de commission inférieur ou d’échapper entièrement à la réduction obligatoire de 15 à 30 % d’Apple.

Mais alors que les concessions peuvent sembler être un changement dans l’approche d’Apple vis-à-vis de la politique de l’App Store, lorsqu’elles sont examinées dans l’histoire de l’App Store, elles constituent une nette continuation de la stratégie remontant à 2008.

Apple a historiquement apporté de petits changements à ses “directives”, un document de 13 000 mots qui dit ce que les applications iPhone peuvent et ne peuvent pas faire, tout en défendant ses intérêts fondamentaux selon lesquels Apple a le droit de déterminer quels logiciels peuvent fonctionner sur les iPhones, et de définir ses propres conditions financières pour ces développeurs.

Apple n’a pas encore changé sa politique consistant à prendre 30% des achats de jeux intégrés, qui constituent la plus grande catégorie de revenus de l’App Store. L’App Store d’Apple a généré un chiffre d’affaires total de 64 milliards de dollars ou plus en 2020, selon une analyse basée sur les divulgations d’Apple.

L’analyste de JPMorgan, Samik Chatterjee, a déclaré dans une note récente qu’il pensait que l’impact financier sur l’entreprise d’un changement d’e-mail serait « modeste » et que d’autres ajustements réduisant la réduction d’Apple pour certaines applications à 15 % seraient « minimes ».

Les régulateurs et les développeurs qui critiquent l’App Store d’Apple ont formulé diverses plaintes au cours de la dernière décennie : sa réduction de 30 % est trop élevée, son processus manuel d’examen des applications est arbitraire et puissant, l’App Store fait baisser les prix des logiciels et enseigne aux consommateurs que les mises à jour sont libre.

Apple a donc prévu des exceptions catégoriques aux frais de 30%, a permis aux fabricants de logiciels de faire appel ou de contester ses règles et a modifié des règles uniques en réponse à des poursuites judiciaires ou à l’attention des médias.

Les événements des prochains mois pourraient obliger Apple à modifier à nouveau ses politiques. Une décision dans un procès avec Epic Games est attendue dans les prochaines semaines. L’Union européenne examine les sanctions et les recours après avoir constaté qu’Apple avait enfreint les lois antitrust à la suite d’une plainte concernant Spotify. La Corée du Sud a récemment adopté une loi qui pourrait l’obliger à autoriser les clients à utiliser des systèmes de facturation alternatifs.

Mais en regardant l’historique de l’App Store, il est probable qu’Apple continuera à faire pression dans les négociations privées et le lobbying public pour des modifications plus petites et non structurelles de l’App Store qui répondent à certaines plaintes mais ne modifient pas son contrôle sur les logiciels iPhone.

Controversé depuis le début

L’App Store d’Apple a fait l’objet de controverses depuis son lancement en 2008. Un an plus tard, la FCC a interrogé l’entreprise sur son refus d’approuver l’application Google Voice.

Maintenant, il y a plus de pression réglementaire de la part des pays et des développeurs du monde entier, et cela conduit à davantage de changements de règles. Apple a fait certaines des concessions récentes en raison de règlements dans le cadre d’un recours collectif de développeurs aux États-Unis et d’un accord avec la Fair Trade Commission du Japon, bien qu’Apple applique les changements dans le monde entier.

Ces ajustements permettent essentiellement à des entreprises comme Spotify et Match Group, la société mère de Tinder, de contourner la réduction parfois de 30% des ventes brutes d’Apple, en répondant à une plainte permanente qui remonte à au moins cinq ans. Apple a également réduit sa prise à 15% pour les applications d’actualités qui participent à Apple News, sa propre application d’actualités.

Les responsables d’Apple disent qu’il s’agit de changements significatifs qui répondent aux principales préoccupations des fabricants de logiciels.

Certains des opposants d’Apple, même ceux qui ont demandé ces changements, disent qu’ils ne vont pas assez loin et font partie d’un modèle de division de ses critiques en apaisant certains d’entre eux avec des changements de règles ponctuels.

“Notre objectif est de rétablir la concurrence une fois pour toutes, pas une étape arbitraire et égoïste à la fois”, a tweeté le PDG de Spotify, Daniel Ek, cette semaine en réponse au changement de règle de liaison dans l’application d’Apple.

“La stratégie d’Apple est Diviser pour mieux régner : conclure des accords spéciaux pour différents segments de développeurs”, a déclaré le mois dernier le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, dans une déclaration à CNBC en réponse à la concession d’applications d’actualités d’Apple.

Epic Games poursuit Apple pour pouvoir installer sa propre boutique d’applications sur les iPhones, ce qui est le grand changement contre lequel Apple veut lutter.

Une histoire d’Apple changeant les règles de l’App Store

2009 : Apple n’approuve pas Google Voice, la FCC enquête. Un an après la mise en ligne de l’App Store, la FCC a commencé à enquêter sur son refus d’approuver l’application Google Voice, qui servait de deuxième numéro de téléphone.

Apple a répondu à la FCC en fournissant pour la première fois de nombreux détails sur son processus d’examen des applications et en faisant valoir qu’il avait le droit de rejeter des catégories entières d’applications.

Dans sa lettre, Apple a également détaillé pour la première fois son comité exécutif de révision, un organe dirigé par le dirigeant d’Apple, Phil Schiller, qui prend les décisions finales sur les “questions nouvelles et complexes”.

L’application Google Voice a finalement été approuvée fin 2010.

2011 : Apple exige des paiements intégrés pour les produits numériques et crée la « règle du lecteur ». Les achats intégrés avec des frais de 30% ont été introduits début 2009. Mais en février 2011, Apple a considérablement renforcé son contrôle sur l’App Store en annonçant son intention de forcer les entreprises à utiliser le système d’achat intégré d’Apple si elles proposaient des abonnements numériques.

Au début, Apple proposait des exceptions pour des produits comme Kindle ou le New York Times, où les utilisateurs peuvent avoir acheté des livres électroniques ou des abonnements numériques hors application. Mais les entreprises devaient encore mettre en œuvre des achats intégrés avec la coupe d’Apple, au même prix que leurs abonnements hors application.

Cela n’a pas fonctionné pour de nombreux éditeurs, qui voulaient conserver leur relation directe avec les clients. En juin, Apple était revenu sur certaines de ses directives les plus draconiennes, permettant aux entreprises de répercuter les frais de 30% sur les clients ou, s’ils le souhaitaient, de ne pas proposer du tout d’achat intégré Apple.

Peu de temps après, le chef du marketing d’Apple, Phil Schiller, a commencé à remettre en question les frais de 30% d’Apple et a suggéré des niveaux de partage des revenus inférieurs, tels que 20%, selon un e-mail publié dans le cadre de l’essai d’Epic Games.

C’est à ce moment-là qu’Apple a commencé à imposer ses premières restrictions sur la redirection des utilisateurs dans l’application vers le site Web de l’éditeur, qui ont été inversées ces dernières semaines.

2016 : Apple réduit la réduction pour la 2e année d’abonnements à 15 %. En 2015, Spotify avait publiquement contesté les restrictions testées d’Apple sur les abonnements, d’abord en envoyant un e-mail aux clients pour leur dire qu’il est moins cher de s’abonner directement, plutôt que via l’App Store. C’était contre les directives d’Apple, et c’est l’une des règles qui a été officiellement clarifiée dans le cadre des concessions d’Apple le mois dernier.

Peu de temps après, Spotify a complètement supprimé les achats intégrés d’Apple et a entamé un processus de contestation des règles d’Apple auprès des régulateurs gouvernementaux.

En 2016, Apple a annoncé qu’il modifierait son accord de partage des revenus, en particulier pour les applications d’abonnement. Apple facturait toujours 30% pour la première année d’un abonnement, mais les abonnés qui duraient plus de 12 mois coûteraient à l’application un taux de vente brut inférieur de 15%. Apple a également ouvert la facturation par abonnement à toutes les applications de l’App Store et introduit des annonces de recherche, qui permettent aux développeurs de payer pour un meilleur placement sur une page de recherche de l’App Store.

L’annonce a également eu lieu des mois après que Schiller a pris publiquement en charge la surveillance de l’App Store, remplaçant le chef des services Eddy Cue, bien que Schiller ait été impliqué dans la politique de l’App Store depuis le début.

Bien que Schiller ne soit plus vice-président senior d’Apple, il reste un employé d’Apple avec le titre de « compagnon » et continue de diriger la politique de l’App Store.

2019 : Apple fait marche arrière sur les applications de contrôle parental et introduit un processus d’appel. Au moment où la conférence annuelle des développeurs d’Apple a débuté en 2020, l’App Store avait fait l’objet d’une attention antitrust considérable, en particulier pour sa capacité à rejeter les applications, en particulier les applications concurrentes des fonctionnalités d’Apple, telles que les applications de contrôle parental qui permettaient aux utilisateurs de définir l’écran. limites de temps pour les enfants.

Apple a annulé certaines de ses politiques concernant les applications de contrôle parental en 2019 après une attention médiatique négative, permettant à certaines d’entre elles d’entrer dans le magasin et créant des outils logiciels qu’ils pourraient utiliser pour créer leurs applications.

Mais l’escarmouche a souligné que le processus d’examen des applications d’Apple était arbitraire et retardait parfois les mises à jour de l’application pour des détails mineurs ou, pire encore, parce que l’application n’était pas conforme aux règles d’achat via l’application.

Les protestations des développeurs contre App Review ont continué de croître jusqu’en 2020, et lors de la conférence annuelle des développeurs d’Apple, Apple a déclaré qu’il mettrait en place un système d’appel permettant aux développeurs de contester les règles d’Apple, bien que de nombreux fabricants d’applications disent qu’il n’a pas résolu leurs plaintes avec le processus d’approbation. .

2020 : Apple réduit la réduction à 15 % pour les petites entreprises. En novembre dernier, Apple a présenté le Small Business Program, une branche d’olivier de premier plan aux législateurs et aux développeurs d’applications.

Il a réduit la prise de 30 % à 15 % pour toute entreprise gagnant moins d’un million de dollars par an via l’App Store. Mais parce que les applications sont une entreprise qui gagne le plus, cela n’a pas trop nui aux finances d’Apple – une estimation à l’époque suggérait que les 1% des éditeurs d’applications généraient 93% des revenus de l’App Store. Mais il a réduit les frais pour la majorité des développeurs d’applications individuelles.

Les documents d’un règlement en 2021 indiquaient que la création du programme pour les petites entreprises était due à un recours collectif.

2021 : Apple réduit la réduction à 15 % pour les applications d’actualités qui participent à Apple News, permet aux développeurs de diriger les utilisateurs vers des systèmes de paiement alternatifs. L’attention antitrust sur l’App Store s’est intensifiée en 2021. Plus tôt cette année, le PDG d’Apple, Tim Cook, a témoigné lors d’un procès sur les pratiques de l’App Store contre Epic Games. Plusieurs États et le Congrès américain ont vu l’introduction de projets de loi qui pourraient obliger Apple à autoriser des magasins d’applications alternatifs.

En août, Apple a réduit sa réduction d’abonnement pour n’importe quel éditeur de 30 % à 15 %, s’adressant à un segment de développeurs qui avaient repoussé les changements de l’App Store en 2011. Il y avait cependant un hic : ces applications d’actualités devaient participer à l’agrégateur d’actualités d’Apple. .( Les ​​applications d’actualités ne sont pas la principale source d’argent sur l’App Store.)

Apple a également réglé un recours collectif avec des développeurs américains plus petits, payant 100 millions de dollars et clarifiant les directives concernant les applications qui envoient des e-mails à leurs propres clients.

En septembre, Apple a conclu un accord avec la FTC japonaise et a déclaré que les applications de « lecteur » pourraient se connecter pour inscrire les clients à des abonnements sur leurs propres sites Web. Ces trois changements ont répondu aux préoccupations qui sont apparues pour la première fois en 2011 lorsque Apple a créé la règle du lecteur.