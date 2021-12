Histoire de cinq nuits chez Freddy

Aimez-le ou détestez-le, il est indéniable que Five Nights at Freddy’s, ou FNaF, est une sensation mondiale. Mais comment ce jeu d’horreur sur des animaux animatroniques effrayants a-t-il eu autant de suites, de livres, de théories de fans et même d’un film ? C’est l’histoire de Five Nights At Freddy’s.

Five Nights at Freddy’s a commencé sa vie comme un jeu indépendant terrifiant créé par une équipe de développement à un seul homme et a explosé en popularité lorsque ses jumpscares et ses animatronics effrayants sont devenus parfaits pour YouTube. Au fil du temps, FNaF est devenu une franchise colossale, avec de multiples suites, spin-offs, livres et même un film.

Dans la vidéo ci-dessus, nous racontons l’histoire des jeux FNaF principaux, à commencer par Chipper & Sons Lumber Co, un jeu indépendant qui a été déchiré par les critiques mais a finalement conduit le créateur Scott Cawthon à faire quelque chose d’encore plus effrayant. Le nouveau projet de Cawthon était Five Nights at Freddy’s, un jeu d’horreur relativement simple dans lequel vous incarnez un gardien de sécurité nocturne dans une pizzeria Freddy Fazbear, une pizzeria familiale hantée par des animatroniques brisés et dangereux. Grâce à son prix bon marché, ses traditions sombres et ses peurs, sa popularité est montée en flèche et Cawthon a publié de nombreuses suites en succession rapide. C’est l’histoire de toute la franchise, de sa création à ce qu’elle est aujourd’hui.

La dernière entrée, Five Nights at Freddy's: Security Breach, a été lancée sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.