HISTOIRE DE DONNÉES : L’Inde signale 36 083 nouveaux cas ; les cas actifs diminuent encore

in

L’Inde a signalé dimanche une diminution nette de 2 337 cas de coronavirus actifs pour porter son décompte à 385 336. La part de l’Inde dans les cas actifs de coronavirus dans le monde s’élève désormais à 2,25 % (un sur 44). Le pays est le dixième des pays les plus touchés par les cas actifs. Samedi, il a ajouté 36 083 cas pour porter sa charge de travail totale à 32 192 576 contre 32 156 493 – soit une augmentation de 0,1%. Et, avec 493 nouveaux décès, son nombre de morts de Covid-19 a atteint 431 225, soit 1,34% du total des infections confirmées.

Avec 7 350 553 doses de vaccin Covid-19 supplémentaires administrées samedi, le nombre total de vaccins en Inde a atteint jusqu’à présent 543 846 290. Le nombre de cas récupérés de coronavirus à travers l’Inde, quant à lui, a atteint 31 376 015 – soit 97,46% du nombre total de cas – avec 37 927 nouveaux cas guéris signalés dimanche.

Désormais dixième pays le plus touché par les cas actifs, troisième par les décès, deuxième par le nombre total de cas et premier par les guérisons, l’Inde a ajouté 258 121 cas au cours des 7 derniers jours.

L’Inde représente désormais 2,25 % de tous les cas actifs dans le monde (un cas actif sur 44) et 9,86 % de tous les décès (un décès sur 10).

L’Inde a jusqu’à présent administré 543 846 290 doses de vaccin. Cela représente 1689,35 % de sa charge de travail totale et 38,99 % de sa population.

Parmi les États indiens, les 5 premiers en termes de nombre de vaccins administrés sont l’Uttar Pradesh (62282170), le Maharashtra (53894322), le Gujarat (43449460), le Rajasthan (42279965) et le Madhya Pradesh (40452843).

Parmi les États de plus de 10 millions d’habitants, les 5 premiers en nombre de vaccins par million d’habitants sont le Kerala (743269), l’Uttarakhand (692086), le Gujarat (680254), Delhi (670724) et J&K (571504).

À partir d’ici, le dernier million de cas pour l’Inde est arrivé en 26 jours.

Le nombre de cas actifs à travers l’Inde dimanche a enregistré une réduction nette de 2 337, contre un ajout net de 2 446 samedi. Les États et les UT ont connu la plus forte augmentation nette quotidienne de cas actifs sont le Maharashtra (256), le Kerala (242), l’Himachal Pradesh (87), le Tamil Nadu (16) et Delhi (10).

Avec 37 927 nouvelles récupérations quotidiennes, le taux de récupération de l’Inde s’élève à 97,46%, tandis que le taux de mortalité est resté inchangé à 1,34%.

Les États indiens et les UT affichant les pires taux de mortalité à l’heure actuelle sont le Pendjab (2,72 %), l’Uttarakhand (2,15 %) et le Maharashtra (2,11 %). Le taux dans pas moins de 14 est supérieur à la moyenne nationale.

Les nouveaux cas clos quotidiens en Inde s’élèvent à 38 420 – 493 décès et 37 927 récupérations. La part des décès dans le total des cas clos s’élève à 1,28%.

La moyenne mobile sur 5 jours de l’Inde du taux quotidien d’ajout au nombre total de cas s’élève à 0,1%.

Le temps de doublement de l’Inde pour le nombre total de cas s’élève à 618,1 jours et pour les décès à 605,9 jours.

Dans l’ensemble, cinq États avec le plus grand saut de 24 heures dans le nombre total de cas sont le Kerala (19451), le Maharashtra (5787), le Tamil Nadu (1916), le Karnataka (1632) et l’Andhra Pradesh (1535).

Parmi les États comptant plus de 100 000 cas, les cinq ayant les pires taux de guérison à l’heure actuelle sont le Kerala (94,57 %).

L’Inde a effectué mercredi 1 923 863 tests de coronavirus pour porter le nombre total de tests effectués jusqu’à présent dans le pays à 493 624 440. Le taux de positivité du test enregistré était de 1,9%.

Goa (15,34 %), Dadra & Nagar Haveli-Daman & Diu, cinq États avec le taux de positivité des tests (TPR) le plus élevé – pourcentage de personnes testées se révélant positives pour l’infection à Covid-19 (par données cumulées pour les tests et les cas) (14,71 %), Sikkim (12,86 %), Maharashtra (12,58 %) et Kerala (12,55 %).

Cinq États avec le TPR le plus élevé en nombre quotidien de tests et de cas ajoutés sont le Kerala (13,97 %), le Manipur (12,63 %), le Sikkim (10,71 %), le Meghalaya (8,04 %) et l’Arunachal Pradesh (5,3 %).

Parmi les États et les UT de plus de 10 millions d’habitants, les cinq qui ont effectué le plus grand nombre de tests (par million d’habitants) sont Delhi (1315258), J&K (920669), Kerala (819803), Karnataka (603268) et Telangana ( 593037).

Les cinq États les plus touchés par le nombre total de cas sont le Maharashtra (6387863), le Kerala (3671541), le Karnataka (2928033), le Tamil Nadu (2586885) et l’Andhra Pradesh (1992191).

Le Maharashtra, l’État le plus touché dans l’ensemble, a signalé 5 787 nouveaux cas pour porter son décompte à 6387863.

Le Kerala, le deuxième État le plus touché par le décompte total, a ajouté 1 451 cas pour porter son décompte à 367 1541.

Le Karnataka, le troisième État le plus touché, a signalé 1632 cas pour porter son décompte à 2928033.

Le Tamil Nadu a ajouté 1916 cas pour porter son décompte à 2586885.

L’Andhra Pradesh a vu son nombre augmenter de 1535 à 1992191.

L’Uttar Pradesh a ajouté 42 cas pour porter son décompte à 1708918.

Delhi a ajouté 50 cas pour porter son décompte à 1437038.