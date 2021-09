Histoire de la croissance : la reprise s’accélère, mais les emplois et les dépenses d’investissement restent préoccupants

Espérons que le processus de récupération ne s’essoufflera pas et que les problèmes d’approvisionnement seront résolus. (Déposer)

La reprise assez rapide après la deuxième vague de la pandémie prendra probablement de l’ampleur au cours de la saison des fêtes à venir. Cependant, même si les recettes fiscales dépassent les attentes et que les indicateurs à haute fréquence montrent une reprise, les chiffres de l’emploi restent préoccupants. Le chômage global est tombé en septembre à seulement 5,89 %, mais le chômage urbain oscille autour de 8 % ; Le CMIE estime l’augmentation cumulative nette de l’emploi au cours des 12 derniers mois à seulement 44 483. Cela ne représente que 0,044 million sur une base de 400 millions d’emplois.

Espérons que le processus de récupération ne s’essoufflera pas et que les problèmes d’approvisionnement seront résolus. Alors que les exportations augmentent, une analyse de HSBC montre que ses exportations hautement qualifiées (téléphones mobiles, machines, produits pharmaceutiques et services informatiques) ont gagné des parts de marché mondiales tandis que les exportations à faible qualification et à forte intensité de main-d’œuvre (textiles et agriculture) ont été faibles. . En effet, la main-d’œuvre semble se déplacer des usines vers les fermes, créant un excédent dans les zones rurales.

C’est une bonne nouvelle que les restrictions sur les dépenses ont été levées et que plusieurs départements du gouvernement central peuvent désormais dépenser à partir de leurs budgets alloués à partir d’octobre ; la répression a limité les dépenses de certains départements, dont le commerce, les énergies renouvelables et les textiles, à seulement un cinquième des dépenses de l’exercice 22. L’une des raisons de la croissance du PIB plus faible que prévu au premier trimestre de l’exercice 22 était la faible augmentation des dépenses publiques, bien qu’une partie de cela ait été attribuée aux États. Là où le gouvernement a dépensé, c’est en dépenses d’investissement ; l’augmentation au cours des quatre premiers mois était de près de 15 % en glissement annuel.

L’autre grande préoccupation est le cycle des dépenses d’investissement : une analyse de Nomura montre que même si les exercices 22-23 peuvent voir un certain impact des investissements différés, initialement prévus au cours des exercices 21-22, le profil de phasage des investissements envisagés révèle des risques persistants à court terme pour l’investissement privé perspectives.

Les approbations globales de projets, en termes de valeur (y compris toutes les sources de financement – banques/IF, dette, fonds propres), ont chuté de 57% au cours de l’EX21 contre une amélioration constante au cours de l’EX18-20, bien que sur une base plus faible. Le nombre total de projets, qui avait diminué au cours de l’EX20, a connu une nouvelle baisse au cours de l’EX21. Certes, les investissements sont assez forts dans des secteurs comme le e-commerce qui créent aussi de nombreux emplois, tant pour les cols blancs que pour les cols bleus. La baisse des infections quotidiennes et l’accélération de la vaccination devraient inciter la population à quitter son domicile et à retourner sur son lieu de travail et à fréquenter également les lieux publics. Cela devrait donner un coup de fouet au secteur des services.