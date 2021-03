Histoire de rencontre de Madison LeCroy de Southern Charm

Pas d’homme, pas de problème? Madison LeCroy a prouvé à maintes reprises qu’elle n’avait pas besoin d’un mari ou d’un petit ami pour être complète, mais cela ne signifie pas qu’elle n’a pas eu quelques romances de haut niveau au fil des ans.

Le Charme du Sud star a attiré l’attention des fans lors de la saison 6 lorsqu’elle est apparue pour la première fois dans la série Bravo en tant que Austen Krolll ‘intérêt amoureux de. La paire a continué à ce jour de 2018 à 2020, avec Nous hebdomadaire annonçant la nouvelle en décembre de cette année-là qu’ils s’étaient séparés pour de bon.

«Je suis célibataire à 1000%», a déclaré le coiffeur en exclusivité Nous à l’époque, le fait de noter que la pandémie de coronavirus et la quarantaine qui a suivi ont joué un rôle dans leur rupture. «Austen a pris sa quarantaine un peu différemment de moi – ou très différent. J’ai eu beaucoup plus de temps libre pour voir ce qu’il fait en une journée par rapport à ce que j’essaie de faire. Donc, je pense que nous sommes juste sur deux longueurs d’onde différentes.

La mère célibataire, qui partage son fils Hudson avec son ex-mari, Josh Hughes, s’est toujours concentrée sur sa propre carrière et ses succès personnels, révélant à plusieurs reprises qu’un homme sur son bras est facultatif.

«Je pense que je vais bien. Je ne sais pas, peut-être qu’il se passe quelque chose de bien. Je ne vais pas me précipiter », a-t-elle dit Nous en décembre 2020 de ses plans pour recommencer à sortir ensemble. «Je pense que lorsque vous le cherchez, c’est lorsque vous ne le trouvez pas.»

Bien qu’il n’ait pas l’intention de revenir dans le jeu des rencontres, le natif de Greenville, en Caroline du Sud, a fait la une des journaux début 2021 pour deux enchevêtrements de haut niveau. Elle a brièvement daté Jay Cutler en janvier 2021, neuf mois après sa séparation Kristin Cavallari après sept ans de mariage.

La relation s’est effondrée après que LeCroy se soit moqué de Cavallari pour avoir passé du temps avec Kroll quelques mois auparavant. «Ne t’inquiète pas, mon enfant est chez son père», a déclaré la personnalité de Bravo après avoir recréé la danse ivre du fondateur d’Uncommon James avec le bûcheron. « Je pense que lorsque cette vidéo a été réalisée, la sienne ne l’était pas. »

Quelques semaines plus tard, LeCroy a été accusée d’avoir couché avec un «ancien joueur de la MLB» par son coéquipier Craig Conover lors de la spéciale de retrouvailles de la saison 7 en janvier 2021. La belle du Sud a confirmé plus tard qu’elle avait bavardé via FaceTime avec Alex Rodriguez, qui est fiancé à Jennifer Lopez.

Elle a soutenu en février 2021 que le duo n’était jamais devenu «physique» alors qu’une source proche de Rodriguez a déclaré Nous qu’il «n’a jamais rencontré» LeCroy.

Faites défiler vers le bas pour voir tous les hommes auxquels LeCroy a été lié au fil des ans.