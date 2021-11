Histoire des jeux Call Of Duty WW2

Des guerres du passé, des guerres du présent et même des guerres dans un avenir lointain, Call of Duty a été là. Mais la franchise mastodonte a d’abord fait sa marque avec l’un des plus grands événements du 20e siècle : la Seconde Guerre mondiale, une époque qu’elle a revisitée plusieurs fois au fil des ans depuis, y compris sa dernière entrée, Call of Duty : Vanguard.

Dans la vidéo ci-dessus, nous racontons les jeux Call of Duty qui explorent la Seconde Guerre mondiale (du premier de la série, créé par Infinity Ward), l’introduction du mode Zombies dans ces jeux et comment le dernier jeu CoD de la Seconde Guerre mondiale, Vanguard , est lié à Call of Duty: Warzone, axé sur la bataille royale.

