Histoire des meilleures performances NBA Christmas Day

C’est déjà devenu un classique, une de ces traditions sportives qui sont irrémédiablement liées à un jour précis et qui génèrent d’immenses bénéfices économiques. La NBA parier pour concourir Noël et sort victorieux d’un terrain vague dans le divertissement sportif, avec un sens aigu des affaires, programmant des jeux spectaculaires aux heures de grande écoute aux États-Unis et en Europe. Les amateurs de basket-ball du Vieux Continent se lèchent les lèvres à l’occasion de voir des duels exquis lors d’une journée festive et déconnectée, assister à des démonstrations de puissance absolue, avec les grandes stars jetant le reste pour briller.

Et c’est que, historiquement, ce jour a été détecté comme l’un des plus importants de la saison et celui dans lequel les meilleurs doivent prouver qu’ils le sont. Chaque année, de nouvelles opportunités s’ouvrent aux jeunes espoirs de gloire de laisser leur empreinte sur le Statistiques NBA et leur marque sur l’histoire dorée de cette compétition, avec une performance stellaire qui les assimile à certaines des légendes qui ont brillé à une date si importante. Il existe de nombreux exemples de performances mémorables à travers l’histoire et nous en avons sélectionné 10 que tout amateur de ce sport devrait connaître et revoir, afin d’apprécier ce qui l’attend.

Wilt Chamberlain (1961) 59 points et 36 rebonds Nate Tiny Archibald (1972) : 20 points et 18 passes décisives Bernard King (1984) : 60 points, 7 rebonds et 4 passes décisives Pat Ewing (1985) : 32 points, 11 rebonds 3 passes décisives, 2 interceptions et un bloc Scottie Pippen (1994) : 36 points, 16 rebonds, 5 interceptions, 3 passes et 2 contres Shaquille O’Neal (1995) : 22 points et 18 rebonds Tracy McGrady (2003) : 41 points, 11 passes et 8 rebonds Kobe Bryant vs Shaquille O’Neal (2004) : 42 points et 6 passes contre 24 points et 11 rebonds Lebron James (2010) : 27 points, 11 rebonds et 10 passes Kyrie Irving (2018) : 40 points et 10 rebonds