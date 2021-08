Histoire des rencontres, ex-petits amis et fiançailles de Paris Hilton

Paris Hilton est (a) fiancée, (b) planifie actuellement un mariage et (c) 100 pour cent n’est pas enceinte, malgré, hum, les rumeurs que vous avez peut-être entendues contraires. Oui, la star de télé-réalité, DJ, mondaine et – certains (moi) pourraient le dire – la légende vivante le rend officiel avec la cofondatrice de VEEV Spirits, Carter Reum, avec qui elle prévoit de “passer pour toujours”. Ne pourrait pas être plus pompé pour ces deux-là ! Et pendant que nous attendons que leur mariage chic se termine, nous jetons un coup d’œil aux relations antérieures de Paris qui l’ont amenée à trouver son âme sœur pour toujours, y compris trois autres engagements. Et aussi un boeuf très aléatoire avec Nick Carter ? MDR.

Carter Reum : janvier 2020 à MAINTENANT

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Paris et Carter sont tombés durement et rapidement, se fiancés quelques mois seulement après leur relation. Paris a annoncé la nouvelle de leurs fiançailles sur Instagram en écrivant : « Mon amour et moi sommes ensemble depuis notre premier rendez-vous et pour mon anniversaire, j’ai organisé un voyage spécial au paradis tropical. Alors que nous marchions pour dîner le long de la plage, Carter nous a conduits à une cabane ornée de fleurs et est tombée sur un genou. J’ai dit oui, oui pour toujours. Il n’y a personne avec qui je préférerais passer une éternité.”

Chris Zylka : février 2017 à novembre 2018

Rosdiana Ciaravolo.

Paris et l’acteur Chris Zykla sont sortis ensemble pendant environ un an, et c’est devenu super sérieux pendant un moment ! Au point où ils se sont même fiancés, avec Chris posant la question pendant des vacances au ski. Mais hélas, le couple a annulé ses fiançailles en novembre 2018 et une source a déclaré à Us Weekly : « Elle a rompu avec lui il y a quelques semaines. Elle a été à l’étranger à Dubaï et en Australie. Paris s’est rendu compte que ce n’était pas censé être et qu’il n’était pas fait pour elle. Il y a eu des problèmes en cours de route. Elle a fini.”

Thomas Gross : Vers 2015 à avril 2016

Paris et le millionnaire suisse Thomas Gross sont sortis ensemble pendant environ un an après s’être rencontrés à Cannes en 2015, mais ont rompu en avril 2016. « Ils sont tous les deux amis et restent proches, mais avec leurs horaires de travail chargés et la longue distance, c’est devenu trop difficile. , “Une source a déclaré à Life & Style, ajoutant que” ils restent des amis proches et se soucient les uns des autres, mais le travail et la distance ne font que les gêner. Elle sera de retour à Ibiza pour sa résidence de DJ tout l’été et il doit être en Suisse pour son travail — c’est une situation impossible. »

Il n’y a pas de photos facilement disponibles de Paris et Thomas lors d’événements ensemble, ce qui est logique étant donné que Paris a dit à Closer ceci en novembre 2015 : “Il est très privé, donc il ne voudrait jamais que les caméras nous suivent partout.”

Rivière Viiperi : 2012 à 2014

Tiffany Rose.

Paris et le mannequin River Viiperi sont sortis ensemble pendant environ deux ans, et elle a confirmé les rumeurs de leur séparation lorsqu’elle a été aperçue en train d’embrasser un ~ homme mystérieux ~ devant des paps à Malibu. À peu près à la même époque, River a publié sur Insta une réflexion lamentable et supprimée depuis:

«À un moment donné, vous vous rendrez compte que vous en avez fait trop pour quelqu’un ou quelque chose, que la seule prochaine étape possible est d’arrêter. Laisse les tranquille. Éloignez-vous. Ce n’est pas comme si vous abandonniez, et ce n’est pas comme si vous ne devriez pas essayer. C’est juste que vous devez tirer la ligne de détermination du désespoir. Ce qui vous appartient vraiment finira par vous appartenir, et ce qui ne vous appartient pas, peu importe vos efforts, ne le sera jamais. »

Subtil!

Cy Waits : vers 2010 à juin 2011

Christopher Polk.

Celui-ci était un peu brouillon ! Le propriétaire du club, Cy Waits, est apparu dans l’émission parisienne Le monde selon Paris, et apparemment, il n’aimait pas la façon dont il était représenté. Au moment où ils ont rompu, Cy n’a pas hésité à dénoncer son ex dans la presse, en disant à People : « Je ne veux pas parler pour Paris, mais cette rupture est quelque chose que je savais depuis plusieurs mois qu’elle devait se produire. et nous avons finalement vu les yeux dans les yeux. Je dois me recentrer sur ma carrière. Dans ma prochaine relation, j’attends de l’honnêteté, des valeurs fortes, une vraie communication, un engagement, une confiance mutuelle et du respect, quelque chose que je n’avais pas nécessairement récemment. En fin de compte, je veux que mon partenaire et moi ayons la même éthique. »

Doug Reinhardt : Vers 2009 à avril 2010

Michel Dufour.

La star de Paris et The Hills, Doug Reinhardt, est sortie en couple pendant environ un an et a également eu une rupture très compliquée. Comme, elle est entrée lors d’une interview avec Us Weekly, en disant: «Je suis, comme, tellement dépassée – je m’en fiche! Je ne me souviens même pas de cette période de ma vie. Je suis au-dessus de tout ça! Je viens de réaliser que je suis mieux sans lui. Alors j’y ai mis fin parce que je mérite quelque chose de bien mieux ! Il n’était pas fait pour moi et je finirai par trouver quelqu’un qui m’aime pour qui je suis. »

Benji Madden : mars 2008 à novembre 2008

Michael Caulfield.

Pas de drame ici ! Benji et Paris étaient petits et gentils, et quand ils ont rompu, une source a déclaré à People : “Elle est attristée par la rupture mais ils sont tout simplement trop différents et ils voulaient des choses différentes dans la vie. Il était loyal et gentil mais il était temps de faire une pause. »

Stavros Niarchos : septembre 2005 à mai 2006

John Shearer.

Paris a été aperçue avec l’héritier de la marine marchande grec Stavros Niarchos quelques jours après sa séparation avec Paris Kassidokostas-Latsis (nous le contacterons dans une seconde), et ils se sont fréquentés par intermittence pendant environ un an. Le représentant de Paris a confirmé leur rupture début mai, déclarant : « Je confirme qu’elle est séparée de lui. Ils ne sont plus en couple. Je ne sais pas le jour exact de leur séparation.”

Paris Kassidokostas-Latsis : décembre 2004 à septembre 2005

Niki Nikolova.

Paris et son jumeau sont sortis ensemble pendant à peu près un an, et leur ~ chose ~ peut être décrite comme un tourbillon. Comme, ils se sont fiancés après seulement huit mois. Les deux semblaient plus qu’heureux de parler à la presse de leur séparation, avec Paris (le gars) disant à People : « En ce moment, c’est une période très difficile pour moi. J’aime beaucoup Paris. Ce fut la meilleure expérience de ma vie.” Pendant ce temps, Paris (la fille) a déclaré: «Je l’aimerai toujours. Il m’a traité comme une princesse tout le temps. J’aime la façon dont il gère ça comme un gentleman. Je respecte vraiment ça.”

Nick Carter : janvier 2004 à juillet 2004

Shareif Ziyadat.

Oui, Paris est sorti avec Nick Carter des Backstreet Boys pendant seulement sept mois ! Et il, euh, a dit des choses assez peu flatteuses à propos de leur temps ensemble dans son autobiographie de 2013, en écrivant: «Paris était la pire personne au monde avec qui je puisse me connecter. [She] nourri mes pires pulsions en ce qui concerne la fête. »

Pour info, Paris a répliqué : « Je ne crois pas avoir eu une influence négative sur Nick. Nous sommes sortis ensemble pendant une très courte période il y a presque 10 ans et lorsque nous nous sommes rencontrés, il était déjà une pop star à succès, je suis presque sûr que c’était la seule chose qui l’avait influencé à l’époque. Je suis heureux qu’il ait obtenu de l’aide pour ses problèmes et je lui souhaite tout le meilleur.”

Deryck Whibley : Vers 2003

Rodrigo Varela.

C’était court, c’était mignon, et presque rien n’était écrit à ce sujet parce que vraiment, qu’était même Internet à l’époque ?

Jason Shaw : 2002 à 2003

Steve Jennings.

Paris et le mannequin Jason Shaw se sont fiancés avant que les tabloïds en ligne ne soient vraiment une chose, et on ne sait pas grand-chose de leur relation – à part qu’ils sont restés amis et ont traîné en 2010. Une source a dit à E! News à l’époque : “Paris a toujours aimé Jason et tenait à lui profondément. Mais quand ils étaient ensemble, elle n’était qu’une gamine et pas prête pour un tel engagement.”

Rick Salomon : Vers 2001

Barry King.

Paris et Rick sont sortis ensemble pendant quelques années, et il a complètement détruit sa confiance en divulguant leur sex tape. “Je me sentais tellement trahi”, a déclaré Paris à CNN des années plus tard. «Ce n’était pas un gars au hasard; c’était quelqu’un avec qui j’étais depuis quelques années. Je pensais l’avoir fait [love] lui, et je ne peux pas croire qu’il me fasse quelque chose comme ça. C’est quelque chose qui a changé ma vie pour toujours.”

Pouah. Tellement heureuse que Paris l’ait retrouvée heureuse après avoir traversé tout cela ! J’ai hâte de voir sa préparation de mariage se dérouler dans son prochain spectacle, Paris in Love (qui est en train de filmer rn!).

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io