Histoire du diamant jaune de Tiffany & Co. – WWD

Le diamant Tiffany est l’une des pièces les plus anciennes et les plus reconnaissables du joaillier, et maintenant la pièce emblématique fait l’objet d’une nouvelle attention dans la dernière campagne publicitaire de la marque avec les nouveaux visages Beyoncé et Jay-Z.

Le couple, qui a signé avec Tiffany & Co. le mois dernier, est apparu dans une nouvelle campagne publicitaire publiée lundi où Beyoncé porte l’emblématique Tiffany Diamond. La campagne fait partie d’une initiative d’un an avec le couple, qui comprend également un court métrage montrant Beyoncé chantant “Moon River” à son mari. C’est la première fois que le couple apparaît dans une campagne publicitaire ensemble et aussi la première fois que le Tiffany Diamond apparaît dans une campagne Tiffany & Co..

Le diamant Tiffany de 128,54 carats jaunes a été trouvé dans les mines de diamants de Kimberley en Afrique du Sud en 1877. L’année suivante, le fondateur de Tiffany & Co., Charles Lewis Tiffany, a acquis la pierre brute de 287,42 carats pour 18 000 $ et a consolidé sa réputation de « roi des Diamants », selon le bijoutier fin.

Le diamant brut a ensuite été amené à Paris où le gemmologue en chef de Tiffany, le Dr George Frederick Kunz, a taillé la pièce en un diamant brillant en forme de coussin d’une taille de 128,54 carats avec 82 facettes.

Beyoncé fait partie des quatre femmes qui ont porté le Tiffany Diamond. La pièce a été portée pour la première fois en 1957 par la mondaine Mary Whitehouse, puis elle a été surtout portée par l’actrice Audrey Hepburn en 1961 lorsqu’elle a fait de la publicité pour son film “Breakfast at Tiffany’s”. Pour Hepburn, le diamant Tiffany a été refixé dans le collier Ribbon Rosette du joaillier Tiffany Jean Schlumberger.

Lady Gaga aux Oscars 2019 Lexie Moreland/WWD

En 2012, le Tiffany Diamond a été réinitialisé pour célébrer le 175e anniversaire de Tiffany & Co.. Le bijou a été placé dans un collier avec plus de 100 carats de diamants blancs. Ce nouveau style a fait ses débuts sur le tapis rouge sept ans plus tard sur Lady Gaga aux Oscars 2019, où l’actrice et chanteuse a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale. Le même style de collier Tiffany Diamond est ce que l’on voit sur Beyoncé dans sa nouvelle campagne Tiffany & Co..

En 2019, la valeur estimée du Tiffany Diamond était de 30 millions de dollars.

