Histoire du Land Art et du Land Art numérique ⋆ Crypto nouveaux médias

in

L’histoire de l’art numérique est longue et diversifiée, couvrant des décennies et des continents. Le land art numérique, cependant, est beaucoup plus récent. En 2013, un artiste numérique a combiné la perception de la lumière avec de vrais paysages pour créer une sorte de « land art numérique ». Peu de temps après, d’autres artistes se sont joints à ces techniques.

Ces diverses formes d’art étaient unies par leur concentration sur la création de nouvelles façons d’explorer les concepts traditionnels du paysage à travers la sculpture, l’art de la performance, l’art de l’installation, la photographie, l’art vidéo, etc.

Cependant, comme pour tout autre art numérisé à l’époque, il serait impossible de vérifier la propriété d’une manière sans confiance. Tout a changé avec l’avènement de la blockchain, permettant une propriété décentralisée et sans confiance de tout actif numérique, y compris l’art numérique.

Next Earth est un pionnier du land art numérique décentralisé (DLA) sous la forme de «pixel art» sur une réplique blockchain de la Terre. DLA est une évolution passionnante qui utilise l’infographie et la blockchain pour créer un art décentralisé qui serait autrement impossible à réaliser. Alors que DLA n’a pas encore atteint le niveau de reconnaissance grand public de son homologue traditionnel de l’art numérique, il est toujours très vivant et en pleine croissance.

Les œuvres d’art traditionnelles basées sur la terre ont mis l’accent sur la recherche du bon paysage, qu’il s’agisse d’un élément naturel dans un environnement urbain ou d’un endroit extrêmement sauvage.

Une fois le lieu choisi, diverses techniques seraient utilisées pour fusionner le numérique et le physique, telles que les stroboscopes et l’animation visuelle.

Plus récemment, l’art des drones profite du plein air, par opposition à la terre elle-même. Les nouvelles technologies ont permis d’entrer dans une pièce pleine de drones et de les contrôler en temps réel, ce qui ouvre la possibilité à des techniques artistiques telles que le glitch art ou à utiliser des projections de lumière physique (à travers des lasers) pour mettre en évidence des objets de la scène.

Lorsqu’on combine le physique et le numérique, la seule limite est l’esprit. D’autres artistes ont projeté de l’art sur des arbres, créant des illusions 3D des rues de Paris au Cambodge.

Mais ces exemples puisent dans quelque chose de plus fondamental : la liberté que nous offre la technologie moderne qui nous permet un accès sans précédent à notre environnement et à notre environnement.

Next Earth apporte le land art numérique à la blockchain en permettant aux utilisateurs d’acheter des « tuiles » sur une réplique virtuelle de la Terre et de créer du pixel art à l’aide de ces tuiles.

La plate-forme Next Earth est une réalité numérique construite au-dessus du réseau Ethereum. Il donne aux développeurs l’accès à une nouvelle boîte à outils incroyable pour la création et la distribution de pixel art.

Les artistes ont toujours eu du mal à trouver des moyens de gagner de l’argent avec leurs créations, en particulier lorsqu’elles ne correspondent pas à une catégorie préexistante ou à un marché de niche. C’est pourquoi nous avons besoin de plateformes comme Next Earth qui donnent aux artistes un contrôle créatif total sur leur travail tout en leur offrant une juste compensation pour leurs efforts, en leur donnant la possibilité de vendre leurs œuvres sur un marché décentralisé.

Alors que d’autres plates-formes ont essayé de résoudre ce problème de monétisation de contenu via des contrôleurs centralisés, Next Earth fournit aux artistes des outils décentralisés qui sont résistants à la censure et sans autorisation par conception.

Cela signifie que même si une grande entreprise veut racheter toutes vos créations, vous pouvez toujours les emmener ailleurs, comme dans une autre blockchain. C’est une affaire énorme pour la liberté artistique car, en plus de pouvoir monétiser votre art via des crypto-collectibles, vous pouvez désormais créer des œuvres d’art beaucoup plus complexes.

Le pixel art est un moyen d’expression qui a été largement utilisé dans les jeux vidéo mais a rarement été appliqué à d’autres types de contenu numérique. En permettant le pixel art sur la blockchain, Next Earth ouvre une nouvelle frontière dans l’expression artistique.