Histoire d’un vol fantôme

14/11/2021 à 08:23 CET

José Torres

Entre le calme de la chicha et un mur de brume, le équipage d’un voilier aperçu à 16h00 le 7 mai une étrange bosse dans l’eau ce qui était prendre forme humaine alors que la curiosité les rapprochait. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un naufragé qui était maintenu à flot à l’aide d’un gilet de sauvetage et d’un morceau de fibre qu’il tenait avec ses jambes pour maintenir une posture horizontale. L’homme dont le visage était comme une carte et il pouvait à peine bouger, il a dit à ses héros que son nom était Daniel et que J’étais comme ça depuis six heures après le crash de l’hélicoptère dans lequel il a volé à côté de Omar, dont je ne savais rien de l’impact.

Les équipage, deux Argentins couvrant la itinéraire entre La France et Cadix et ont raconté leur expérience dans le journal de leur pays Lanoticia1, a informé les autorités, qui ont immédiatement mobilisé cinq moyens aériens et maritimes pour tenter de localiser votre compagnon de vol. Omar n’est jamais apparu, mais des sources de la La gendarmerie ils ont confirmé à ce journal que la Police Judiciaire de ce commandement maintient l’enquête ouverte sur l’accident et que la personne disparue est toujours recherchée, dont aucune autre donnée n’a été fournie.

À peine six mois plus tard, la Commission d’enquête sur les accidents et incidents de l’aviation civile (CIAIAC) a conclu que le les contradictions du survivant empêchent de connaître la nature du vol. Le rapport final sur l’incident souligne que ces incohérences, la informations limitées et le fait de ne pas disposer des restes les plus importants de l’avion rend impossible l’analyse de ses causes et l’émission des conclusions et recommandations que cette entité publie habituellement en faveur de la sécurité aérienne.

Bien que le secouru n’avait pas de licence appropriée pour piloter le navire qui s’est écrasé, le rapport souligne qu’il a déclaré à la Garde civile de Algésiras qu’il était aux commandes de l’hélicoptère et qu’ilJ’enseignais au propriétaire du navire comment le manipuler. Cependant, l’enquêteur du CIAIAC a appris plus tard qu’au moment de l’accident il était passager.

Un R-44 est intervenu à Torremolinos, similaire à l’accident. |

Le naufragé a expliqué que Il était un ancien pilote militaire cubain qui offrait ses services en tant que pilote et instructeur sur un site d’annonces et que le propriétaire de l’hélicoptère l’a contacté pour lui apprendre à le piloter, bien qu’il ait également précisé qu’après ce premier contact, il ne lui a pas donné d’instructions. Des mois plus tard, une fois qu’il a été formé par un autre pilote, le propriétaire de l’avion l’appelle à nouveau pour lui montrer sa progression et ils acceptent de voler ensemble le jour de l’accident.

De là, son témoignage ajoute que l’hélicoptère, un Robinson R44 matricule et propriétaire inconnus, a décollé avec deux personnes à bord entre 9h et 10h ce jour-là d’un domaine privé à Estepona qui n’a pas été identifié non plus. Après avoir quitté le mystérieux domaine sans plan de vol, l’avion a subi une soudaine panne de moteur lorsqu’ils ont survolé la Méditerranée et sont tombés dans la mer. Sa version ajoute que le R44 et son prétendu propriétaire ont disparu après l’impact et que il est resté à flot pendant six heures avec l’aide d’un gilet de sauvetage et un morceau de fuselage auquel il s’accrochait avec ses jambes. Lorsqu’on lui a demandé quand et comment il a mis le flotter, l’homme n’a pas pu donner d’explication. Le rapport fournit les coordonnées du point où une épave a été trouvée, à sept milles à travers le Plage de Torrenueva de La ligne de la conception.

Le R44, le modèle préféré des narcoflights

Le R44, le modèle de l’avion écrasé, est le plus populaire parmi les groupes qui parient sur les vols de drogue entre le Maroc et le sud de l’Espagne. Cela se reflète dans les nombreuses interventions de ces gyroscopes dans différentes opérations réalisées au cours de la dernière décennie. Les sources consultées s’accordent à dire que la préférence pour ce modèle repose sur le fait qu’il est le plus disponible sur le marché, auquel il faut ajouter sa facilité de prise en main et une taille qui facilite le transport par voie terrestre et le dissimule. Ses caractéristiques lui permettent de ranger jusqu’à 400 kilos, largement suffisant pour amortir rapidement son acquisition sur le marché de l’occasion, où apparaissent des unités à partir de 250 000 euros. Très silencieux, il dépasse les 200 km/h en vitesse de croisière et peut voler à une altitude maximale de 14 000 pieds.