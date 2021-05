HISTOIRE D’UNE LÉGENDE: L’ouragan Hugo a laissé Duncan sans nager à Barcelone 92

Tim Duncan (25 avril 1976, Sainte-Croix, Iles Vierges) a joué son premier match dans le NBA les 31 octobre 1997: Denver Nuggets 96-San Antonio Spurs 107. Il a été sur la piste pendant 35 minutes, a marqué 15 points et a attrapé 10 rebonds. De là, il a accumulé plus de 47 000 minutes, empilé plus de 26 000 points et saisi 15 091 rebonds. A remporté cinq anneaux, converti le Éperons dans l’une des grandes franchises de l’histoire et accumulé un CV qui est en fait un tome de l’histoire du basket-ball: 3 MVP de la finale et 2 MVP de la saison régulière, 15 All Star, 10 apparitions dans le meilleur quintette, 8 dans le meilleur quintette défensif … Par légitime droite, le meilleur attaquant de l’histoire et l’un des meilleurs joueurs au-delà des temps et des positions. Sûrement l’un des dix premiers. A partir de là, ils vont dans les goûts et les critères …

Gregg Popovich Il a dit à son époque, avec sa réticence habituelle, qu’on lui attribuait des connaissances presque obscures alors qu’en fait sa grande contribution à la révolution du basket-ball moderne avait été de «rédiger Tim Duncan». Était le 25 juin 1997, à Charlotte et avec un chanté numéro 1 cela faisait de lui une icône d’un parcours qui n’avait pas d’autre représentation All Star que la sienne et celle de Chauncey Billups et Tracy McGrady. Mais, c’est l’une de ces intrahistoires infaillibles dans l’écosystème actuel de la NBA, neuf ans avant ce repêchage de 1997 qui a changé l’histoire de la ligue, Tim Duncan préparait le rêve olympique dans les piscines des îles Vierges: il voulait être nageur aux Jeux de Barcelone de 1992. Un an plus tard, en septembre 1989, le L’ouragan Hugo a balayé Sainte-Croix et il ne restait plus rien de la piscine dans laquelle Duncan s’entraînait. La chose suivante, dans une chaîne de coïncidences qui semble maintenant une chose du destin, était le basketball. Presque tous les mythes semblent naître avec une balle sous le bras. Mais il y en a quelques-uns que le basket-ball va rechercher. Tim Duncan, Timmy, est l’un d’entre eux.

Gène de natation, l’ouragan et la mort de sa mère

Ils disent que le basketteur a généralement un physique qui va bien avec la piscine: grand, avec des pieds et des mains énormes et presque toujours léger pour sa taille dans sa jeunesse. Kiki Vandeweghe accumulé des dossiers de jeunesse à la fin des années 1960 et au début des années 790 et Kris humprhies non seulement il est né quatre mois avant Michael Phelps (1985) mais aussi nagé, comptant plus vite avant d’avoir 18 ans que le propriétaire de 22 médailles olympiques. Tim Duncan était accompagné de la génétique et de la tradition familiale: ses sœurs aînées Cheryl et Tricia étaient également grandes et extraordinairement athlétiques. Le deuxième a nagé aux Jeux de Séoul de 1988. À l’âge de 13 ans et dans son fief de Christiansted dans les îles Vierges, Duncan a cloué les marques des meilleurs nageurs des États-Unis et de sa mère, Ione, il s’est tourné vers son avenir dans les piscines sur la base de ce mantra: «Bien, mieux, mieux. Ne le laissez jamais reposer. Jusqu’à ce que ton bien soit meilleur et que ton meilleur soit le meilleur »(bien, mieux, le meilleur. Ne faites jamais de pause jusqu’à ce que votre bien soit meilleur et que votre meilleur soit le meilleur.» Young Duncan, dont certains experts ont dit des années plus tard, ce qui aurait pu a été un “Ian Thorpe avec des mains et des pieds beaucoup plus gros », visant Barcelone et les 50, 100 et 400 mètres libres, ce dernier sa grande spécialité.

Puis vint le chaîne de malheurs, de l’universel au plus intime. Au Septembre 1989 des orages électriques se sont éloignés du Cap-Vert pour se transformer en tempête tropicale avant d’arriver en tant que tristement célèbre L’ouragan Hugo (catégorie 5) au large des côtes de Porto Rico, des îles Vierges et de la Caroline du Sud. Son passage a fait plus de 50 morts et des milliards de dollars de dommages et intérêts. A Sainte-Croix, six morts et un panorama apocalyptique d’où fut sauvée la maison de Tim Duncan que son père, un franc-maçon, avait construite pour résister aux assauts des tempêtes. La piscine dans laquelle Duncan s’est entraîné et a forgé son rêve olympique n’a pas eu le même sort, qui a refusé de suivre ses coéquipiers dans certaines séances de travail qui se sont déplacées vers la mer des Caraïbes: J’avais terriblement peur des requins. Au même moment, sa mère, grande promotrice de sa vocation de natation, a commencé un combat contre le cancer du sein qui s’est terminé par sa mort au printemps 1990. Duncan n’a plus concouru dans une poule.

Son beau-frère et une fête avec Alonzo Mourning

Dévasté et nulle part où nager Duncan a commencé à jouer au basket. En principe comme une diversion qui l’aidera à oublier la mort de sa mère avant de repenser son retour à la baignade. Juste à ce moment-là, plus de coïncidence, sa sœur Cheryl est revenue de l’Ohio avec son mari: Ricky Lowery, ancienne petite base à la Capital University. Cela lui a enseigné les rudiments de base du jeu de son point de vue en tant que joueur de périmètre, quelque chose qui a été imprimé dans les excellents fondamentaux de l’avenir et une puissance dévastatrice en avant, qui a joué ses premiers matchs au 14 ans et avec le t-shirt de Institut épiscopal de St.Dunstan’s.

Comme il n’a cessé de jouer ou de grandir, en moins de trois ans il a fait la sensation des Caraïbes, un secret de moins en moins secret parmi les scouts et les recruteurs de la NCAA: «L’ex-nageur géant de Sainte-Croix». Des émissaires de Hartford, Delaware et Providence lui ont rendu visite. Et aussi Dave Odom, entraîneur de Wake Forest, qui cherchait des formules créatives à la recherche de talents, en avait assez que les grandes universités tiennent systématiquement les plus grandes promesses du pays.

Après avoir parcouru l’Europe et l’Afrique à la recherche d’un pivot pour compléter son partenaire Randolph Childress-Rodney Rodgers, il s’est implanté à Sainte-Croix sur la recommandation de son ancien élève. Chris roi, un globe-trotter qui est passé par Malaga et c’était le numéro 45 de la Projet de 1992, qui était 1 Shaquille O’Neal et 2, Alonzo Mourning. King, Mourning et d’autres compagnons de portée de la NBA se sont arrêtés aux îles Vierges et ont improvisé des pachangas avec des joueurs locaux. En eux, Tim Duncan, 16 ans, les a rendus raides sur le deuil lui-même. King, impressionné, a alors donné la voix d’avertissement à Dave Odom. Peu de temps après, Duncan a terminé sa dernière année de lycée avec des moyennes de 25 points, 12 rebonds et 5 blocs.

J’arrive à Wake Forest et a disputé son premier match officiel de la NCAA contre Alaska, à Anchorage. Il n’avait jamais vu de neige auparavant et n’avait jamais vu de basket-ball aussi complexe et vertigineux: effrayé, il ne marquait pas non plus. Avant la fin de cette saison, il marchait déjà à un rythme double-double et son équipe passait le couteau pour des classiques comme Duc Oui Caroline du Nord. Dans sa deuxième année, ce géant qui apprenait de nouvelles figures chaque jour était déjà à 16,8 points et 12,5 rebonds par match. Dans sa dernière année (1996-97) et après avoir été le meilleur défenseur de la ligue à deux reprises, en 20,8, 14,7 rebonds, 3,3 blocs et 3,2 passes décisives. Le reste – n ° 1 du repêchage, les Spurs, Popovich, les anneaux – est l’histoire sacrée du basket-ball.