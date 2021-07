C’est 2001, et tween you dévore ce chef-d’œuvre pour la première fois. Vous contemplez les mérites d’un baiser qui fait sauter les pieds et vous vous demandez aussi : Ai-je besoin d’un de CES sacs à dos qui, si je le cale, pourraient nourrir tout un pays ? Basé sur le livre délicieux de Meg Cabot, The Princess Diaries a lancé ces réflexions profondes et bien plus encore : un futur lauréat d’un Oscar, l’épopée des moments de relooking et une chanson de Mandy Moore qui a inspiré des milliers de danses de groupe d’amis. Le film, qui suit Mia Thermopolis, une lycéenne régulière de San Francisco (jouée par Anne Hathaway) alors qu’elle apprend qu’elle est en fait la royauté, était également étonnamment stimulant. Tout l’intérêt est qu’une fille moyenne peut passer de “Je ne peux pas être une princesse – j’attends toujours l’arrivée de parties normales du corps!” découvrir qu’elle a le courage et le caractère pour diriger une nation. Pour son 20e anniversaire, nous revenons sur l’histoire (tout aussi géniale, incroyablement douce) des coulisses du film, avec l’aide de ces experts :

Debra Martin Chase, l’une des productrices du film

Meg Cabot, l’auteur du livre original Donna Morong, qui a travaillé sur le casting pour Disney Mayne Berke, conceptrice de production pour le film Hector Elizondo, alias votre agent de sécurité et chauffeur de limousine préféré, JosephCaroline Goodall, mieux connue comme la maman de cinéma la plus cool de tous les temps , Helen Sandra Oh, ou comme TikTok la connaît maintenant, la principale Gupta Anne Hathaway, qui a donné vie à Mia Thermopolis

Après que Meg Cabot ait donné à son agent le manuscrit du livre Princess Diaries, ils n’ont pu convaincre aucun éditeur (il a été rejeté, “comme 25, 30 fois”, dit-elle). Puis son agent a eu l’idée de l’envoyer à la place aux producteurs hollywoodiens. Sur quel bureau est-il tombé ? Whitney baise avec Houston.

Debra Martin Chase (productrice) : Whitney et moi étions associés dans une entreprise à Disney. Notre agent a dit : « Nous avons eu ce manuscrit », et apparemment, il avait été refusé par la plupart des grandes maisons. J’ai lu le livre ce soir-là et j’ai essayé de le faire.

Meg Cabot (auteur) : J’ai reçu un appel à mon bureau à NYU, où j’étais directeur adjoint de la résidence universitaire, et je me disais, bien sûr, oui, d’accord, Whitney Houston va produire un film basé sur mon livre que personne ne veut même publier. Peu de temps après, nous avons obtenu un contrat de film avec Disney.

Debra : À l’époque, la sagesse générale d’Hollywood était que si vous faisiez un film pour garçons, les filles viendraient, mais vous ne pouviez pas vraiment gagner de l’argent avec un film pour filles. Mais quelques années auparavant, Disney avait fait un petit film intitulé The Parent Trap. Alors ils ont dit: “D’accord, nous pensons que cela pourrait être une bonne affaire pour nous.”

Garry Marshall a signé pour diriger, avec un curriculum vitae qui comprenait nonchalamment Pretty Woman et Runaway Bride. Les meilleurs de Disney voulaient Julie Andrews pour la reine Clarisse… s’ils pouvaient l’avoir. Et trouver Mia Thermopolis ? “Le courage n’est pas l’absence de peur”, mais, eh bien, vous l’avez compris. Cela allait être un défi.

Debra : Julie était en semi-retraite depuis une dizaine d’années. Nous lui avons donné le livre et j’ai passé quelques heures merveilleuses avec elle à parler du rôle. Ce qui a vraiment scellé l’accord, c’est le fait que Garry Marshall le faisait.

Meg : Debra m’a appelé et m’a dit : “Nous devons tuer le père de votre livre.” Et j’ai dit : “Pourquoi ?” Et elle a dit: “Nous voulons avoir un rôle plus important pour la grand-mère parce que nous avons cette grande actrice qui veut la jouer.” Et j’ai demandé : “Qui est l’actrice ?” “C’est Julie Andrews.” Et j’étais comme, “Oh mon dieu. Tue-le. Tuez le papa.”

Debra : Je nettoyais mon garage récemment et j’ai trouvé la liste principale des personnes que nous avons auditionnées pour Mia. Scarlett Johansson était sur la liste, January Jones. Nous avons vu tout le monde.

Donna Morong (directrice de casting) : Nous avons pensé à Emmy Rossum. Anne Hathaway n’était pas disponible dans l’immédiat, mais elle était sur notre radar. Et c’était une de ces choses kismet. Elle entre, et Garry et tous les autres sont tombés amoureux d’elle.

Anne Hathaway (actrice, Mia; dans une interview People 2019): Obtenir le script, il a juste eu ce sentiment. C’était électrique. Et rencontrer Garry Marshall… Pretty Woman était mon film préféré en grandissant. J’ai pensé, je vais rencontrer le directeur de ça? Comme c’est extraordinaire.

Meg : Debra m’avait appelé pour me dire qu’ils avaient choisi Mandy Moore. J’étais comme, “Oh mon Dieu, elle va être aussi géniale que Mia.” Et elle m’a dit : “Non, non, non, ce n’est pas Mia.” Mais à la minute où j’ai rencontré Anne, toute peur que j’avais était partie.

Une fois les acteurs assemblés, l’équipe a dû créer ce foutu truc. À ce jour, les acteurs et l’équipe disent que c’est la meilleure expérience de tournage qu’ils aient jamais eue.

Anne (dans une interview sur le plateau pendant le tournage): Rencontrer Julie — Je rencontrais mon idole; Je rencontrais quelqu’un que j’admirais. Et elle était tout ce que j’avais espéré qu’elle serait et plus encore, car en plus d’être Julie Andrews, elle n’était aussi que Julie.

Debra : Un jour, nous avons d’abord filmé les scènes de Julie pour qu’elle puisse partir, et Annie allait faire le reste de la scène avec la remplaçante de Julie. Julie s’en va, et quelques minutes plus tard elle revient en peignoir et chaussons avec une tasse de thé, et elle me dit : « Non, je vais lire avec Annie. Je veux qu’elle apprenne à bien faire les choses.”

Mayne Berke (décoratrice) : Julie voulait me parler de tous les décors. Elle a dit : « Vous savez, je suis une passionnée de roses », alors nous avons conçu la roseraie ensemble.

Caroline Goodall (actrice, la mère de Mia, Helen) : Nous avions tous la même bande-annonce de maquillage. Il y aurait Anne, moi, Julie, Sandra Oh. Julie lançait des blagues et bavardait, mais elle était très attachée au protocole britannique. Et parce que je suis anglaise, elle disait : « Chéri, ils n’ont tout simplement aucune idée des couteaux et des fourchettes. Je veux dire, dois-je leur dire ?”

Hector Elizondo (acteur, l’agent de sécurité de la reine Joe) : Julie serait très favorable aux scènes avec Annie et soulèverait quelques points sur la façon dont elles pourraient être améliorées. Julie adorait faire ça avec Annie.

Caroline : Anne était si posée, si préparée, et elle avait un excellent timing comique. Garry l’aimait. Il l’a appelée un croisement entre Judy Garland et Groucho Marx.

Hector: Nous tournions la scène du basket-ball, et parce que c’était glissant, Annie a perdu pied sur les gradins et est tombée. Et elle est allée avec et a terminé la scène. C’est Annie. Annie imperturbable.

Caroline : Garry avait deux auteurs de blagues sur le plateau, et il se contentait de crier par-dessus la caméra et de dire: “Hé, Anne, dis cette blague.” Et elle attrapait la blague et la faisait tourner en plein milieu d’une conversation que nous avions.

PS VOTRE SCÈNE PRÉFÉRÉE ÉTAIT UNE SORTE DE MENSONGE : Lorsque Garry Marshall et la chef décoratrice Mayne Berke ont eu l’idée de demander à Mia et sa mère de lancer des fléchettes sur des ballons remplis de peinture dans la scène désormais célèbre, « nous ne l’avons pas testé avant », dit Mayne. « Nous avons pensé, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? » Sauf que… les acteurs n’arrivaient pas à faire éclater les ballons. Ainsi, le maître des accessoires du film s’est tenu hors écran et a tiré sur les ballons avec un pistolet BB.

Le produit fini a été, sans surprise pour les personnes qui l’ont cité au cours des deux dernières décennies et qui ont acheté leur première pince à épiler à la suite, un énorme succès. Il y a eu une suite et, à un moment donné, on a parlé d’une troisième.

Meg : Debra et moi avons décidé de voir le film avant la première officielle, mais tous les cinémas où nous sommes allés étaient complets. Nous sommes finalement entrés, mais chaque siège était plein et nous avons dû rester dans l’allée. On s’est fait virer de notre propre film. Lors de la première, Anne est venue vers moi et elle m’a dit : “Pensez-vous que j’ai fait du bon travail ?” J’ai dit: “Vous avez fait un excellent travail.” Et elle s’est mise à pleurer. De petites larmes lui montèrent aux yeux. Elle n’avait aucune idée de quelle star elle était et allait être.

Debra : Week-end d’ouverture, j’étais une épave nerveuse. Le téléphone a sonné samedi matin, et c’était ma directrice de studio, et elle a dit : « Chérie, ton petit film est un énorme succès. On va gagner 100 millions de dollars.” Je me souviendrai toujours de cela.

The Princess Diaries a ensuite rapporté plus de 165 millions de dollars dans le monde et lancé la carrière d’Anne Hathaway. Les scènes Principal Gupta de Sandra Oh sont toujours si emblématiques que les gens les recréent sur TikTok avec leurs chats.

Sandra Oh (actrice, principale Gupta, dans Late Night With Seth Meyers en 2020): Quelqu’un m’a envoyé ces TikToks et je ne pouvais pas le croire. C’est foutrement hilarant. J’aime vraiment la façon dont les gens apprécient le film.

Caroline : Cette fille est venue me voir récemment et m’a dit : « The Princess Diaries est mon remède contre la gueule de bois. Je sors un vendredi soir, et puis si je me sens mal le lendemain matin, je l’enfile et je m’assois au lit. » Je suis tellement content que quand les gens m’arrêtent dans la rue, ils disent que je suis leur remède contre la gueule de bois.

Anne (dans un spécial ABC 2020): Je n’avais aucune idée de ce que je faisais, et Garry a vraiment conçu cette performance pour qu’elle soit la meilleure possible. Les journaux de princesse ont changé ma vie.

Donna : C’est un véritable phénomène — et il a fallu des années pour vraiment comprendre l’impact qu’il a sur la culture. Les gens me demandent encore aujourd’hui : « Comment c’était de travailler sur Princess Diaries ? »

Une version antérieure de cette histoire mentionnait que Kate Hudson était à l’origine envisagée pour le rôle de Mia, mais la source de cette citation a tendu la main pour préciser qu’elle s’était mal exprimée et qu’Hudson n’avait pas été envisagée pour ce rôle.

