Histoire personnelle : l’origine de l’obsession du déficit américain et comment j’y ai contribué.

– de la sous-pile de Robert Reich

« Grand-père, quel est le déficit fédéral ?

« Rien à craindre, ma chérie. »

« Mais les politiques en parlent toujours. Et ils donnent l’impression que c’est terrible.

« Le pays a des problèmes bien plus gros, citrouille. »

« Est-ce qu’ils s’inquiétaient du déficit lorsque vous étiez dans l’administration Clinton ? »

« Oh oui. En fait, c’est à ce moment-là que tout a commencé. Je me souviens même du jour….

7 décembre 1992. Pearl Harbor Day. L’équipe économique rencontre Bill à Blair House, en face de la Maison Blanche. En tant que chef d’équipe, je dois annoncer la mauvaise nouvelle : « Le déficit prévu est bien plus important que prévu. D’ici 1997, ce sera 350 milliards de dollars, soit 60 milliards de plus que ce que nous pensions à l’origine. »

Bill n’est pas contrarié. En fait, il semble porté par le défi. « Nous avons certainement du pain sur la planche ! » dit-il avec enthousiasme. À la fin de la réunion, il saute presque de sa chaise.

Je suis content qu’il soit enthousiaste. Ce qui m’inquiète, c’est que le déficit encadre déjà nos discussions sur ce que nous voulons accomplir. Le « sous contrôle » est en train de devenir la mesure la plus importante du succès, et nous ne sommes même pas encore au pouvoir.

Le déficit n’est pas le problème économique central. Le plus gros problème est que les revenus de la moitié de la main-d’œuvre américaine stagnent ou diminuent depuis des années. Cela aurait dû être ce sur quoi nous nous sommes concentrés lors de la réunion d’aujourd’hui. Nous aurions dû discuter de la manière d’augmenter les investissements publics dans l’éducation, la formation professionnelle, les soins de santé et tout ce dont les travailleurs américains ont besoin. Et comment encourager les entreprises à partager une plus grande partie de leurs bénéfices avec leurs travailleurs.

Je suis aussi coupable que n’importe qui. Plus coupable. Après tout, je suis censé être en charge de ce processus. Au lieu de cela, j’ai succombé à l’obsession du déficit.

D’où vient l’obsession ? Depuis les élections, les médias nous harcèlent au sujet du déficit. Pourquoi s’intéressent-ils tant au déficit maintenant, alors que le sujet a été pratiquement ignoré pendant la douzaine d’années où Reagan et Bush l’ont fait gonfler ? Probablement parce que nous sommes la première administration démocrate depuis une génération avec une Chambre et un Sénat démocrates. Tout le monde s’attend à ce que les démocrates dépensent parce que pendant des années, les républicains ont démagogué les « libéraux fiscaux et dépensiers ».

Personne n’a prêté attention à la prodigalité de Reagan. Il a hérité d’une dette gérable (914 milliards de dollars) et d’un déficit modeste (59 milliards de dollars en 1980). Mais en réduisant les impôts – principalement sur les riches (il a abaissé le taux maximum de 70 % à 28 %) – et en augmentant les dépenses de défense, Reagan a commencé à enregistrer des déficits de 200 milliards de dollars par an « à perte de vue », en les mots de son directeur du budget, David Stockman. Aujourd’hui, douze ans plus tard, la dette s’élève à plus de 4 000 milliards de dollars et le déficit annuel à plus de 300 milliards de dollars (et, comme je l’ai fait remarquer à Bill, il devrait atteindre 350 milliards de dollars d’ici 1997), et les républicains et les médias exigent que le déficit reduire. Mais parce qu’une grande partie de la main-d’œuvre américaine gagne moins qu’avant et ne peut pas se permettre des impôts plus élevés, la seule option réaliste pour réduire le déficit est de réduire les dépenses.

Alors maintenant, nous devons nettoyer le gâchis laissé par Reagan et Bush. Tant que l’objectif économique est décrit comme « la maîtrise du déficit », nos mains sont liées. C’était le plan de Reagan et Stockman depuis le début – « affamer la bête », selon les mots de Stockman, afin que la prochaine administration démocrate ne puisse pas faire grand-chose.

Pourtant, les Américains souffrent. C’est l’ironie amère. Le déficit est devenu le symbole d’un gouvernement qui semble incontrôlable au moment même où un grand nombre de personnes ont le sentiment d’avoir de moins en moins de contrôle sur leur vie. L’échec du gouvernement à équilibrer son chéquier semble particulièrement exaspérant pour un public américain qui a du mal à équilibrer son propre chéquier familial.

À propos de l’auteur

Robert B. Reich est Chancellor’s Professor of Public Policy à l’Université de Californie à Berkeley et Senior Fellow au Blum Center for Developing Economies. Il a été secrétaire au Travail dans l’administration Clinton, pour laquelle le Time Magazine l’a nommé l’un des dix secrétaires de cabinet les plus efficaces du vingtième siècle. Il a écrit une quinzaine de livres, dont les best-sellers « Aftershock », « The Work of Nations » et « Beyond Outrage » et, son plus récent, « Common Good ». Il est également rédacteur en chef fondateur du magazine American Prospect, président de Common Cause, membre de l’Académie américaine des arts et des sciences et co-créateur du documentaire primé « Inequality For All ». Il est co-créateur du documentaire original de Netflix « Saving Capitalism », qui est actuellement en streaming.