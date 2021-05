Histoire ultime de Led Zeppelin à Knebworth 1979 dans un nouveau numéro de Rock Candy Magazine

Numéro 26 de Bonbon de roche le magazine voit renommé LED ZEPPELIN expert Dave Lewis reconstituer l’examen médico-légal le plus complet jamais réalisé des deux derniers spectacles de la formation originale jouée au Royaume-Uni, avec le proche confident et directeur de la tournée du groupe Richard Cole confirmant dans une nouvelle interview que “Knebworth n’a jamais été prévu comme une sorte de grand adieu. “Malheureusement, la mort du batteur John Bonham le 25 septembre 1980 signifiait que ZEPPELIN scindé en décembre de cette année.

Les 4 et 11 août 1979, LED ZEPPELIN apparut dans le parc de la majestueuse maison anglaise Knebworth House. Le groupe n’avait pas joué au Royaume-Uni depuis 1975, ni nulle part ailleurs depuis 1977. Le punk rock était arrivé entre-temps, mais ZEPPELINle manager haussier de Peter Grant était déterminé à monter un spectacle pour prouver que son groupe était toujours le plus gros géant commercial du moment. Les frais Accorder a pu négocier pour le groupe – 1 million de livres sterling pour un spectacle – était réputé pour être le plus gros jamais payé pour un seul acte à l’époque, et a prouvé hors de tout doute que ZEPPELIN étaient encore les rois du rock.

Les deux événements – avec des artistes dont Todd Rundgren, Southside Johnny et CONVENTION DE FAIRPORT à l’appui – ont été d’énormes succès. Mais Accorder et promoteur Freddy Bannister en désaccord sur les chiffres de fréquentation, ce qui a conduit à beaucoup de mauvais sang entre les deux hommes. Accorder a même envoyé des photographies aériennes de l’événement à analyser dans un laboratoire pour tenter de prouver que Rampe mentait sur les chiffres. AccorderLa manière intimidante de Rampe pour prétendre que la dispute lui a fait «peur pour la sécurité de ma famille». La totalité Knebworth projet à gauche Rampe avec de telles dettes qu’il a été contraint de liquider son entreprise.

Plus de 7 000 mots et 12 pages, contenant à la fois des souvenirs rares et des photos personnelles de l’événement, Dave Lewis et Bonbons Rock Le magazine a produit le genre d’article que vous voyez rarement ces jours-ci, compilé avec amour et connaissance approfondie par des gens qui connaissent leur rock de fond en comble.

Bonbons Rock Le magazine est disponible en format papier avec une version numérique gratuite à télécharger pour quiconque achète le magazine en ligne sur www.rockcandymag.com.

