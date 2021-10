Histoires d’amour des grands champions de boxe

Les histoires d’amour sont partout et même les champions de boxe, qui sont considérés comme l’un des athlètes les plus coriaces, vivent la romance dans leur vie. Ensuite, on vous en dit plus.

1. Comment les boxeurs trouvent-ils des rencards et leurs âmes sœurs ?

Les champions de boxe ont besoin d’amour dans leur vie. Beaucoup d’entre eux recherchent un partenaire, car, pour tout athlète, une relation saine est synonyme de soutien, ce qui est un grand avantage. D’un autre côté, ceux-ci sont très attrayants, ils sont athlétiques, réussis, solidaires, sûrs d’eux et ils vous protégeront toujours.

Les fêtes et les rassemblements sociaux sont une excellente option pour flirter et pour les boxeurs, cela ne fait pas exception. Ceux-ci, du fait de leur caractère public, sont conviés à de nombreux événements et rencontres où ils profitent de l’occasion pour trouver des rendez-vous. De plus, un autre endroit pour trouver avec qui flirter est les championnats ou les journées de combat, cela peut être avec des fans ou avec d’autres personnes appartenant au monde de la boxe.

Cependant, la boxe implique beaucoup d’engagement : des entraînements durs, des régimes alimentaires spécifiques, des déplacements constants, des tournois fréquents, ce qui réduit considérablement les activités sociales et rend la recherche d’un partenaire un peu plus difficile. Par conséquent, l’un des meilleurs moyens de trouver un partenaire est les sites de rencontres. Ceux-ci leur permettent de se connecter n’importe où et à tout moment, quel que soit l’ordre du jour, en plus, cela vous donne la possibilité de toutes sortes de réunions. Pour beaucoup, quelque chose de décontracté est nécessaire, car ils ne recherchent pas d’engagements en raison des exigences de la carrière, d’autres s’ils veulent trouver quelque chose de stable et sur Internet, des milliers de sites différents sont disponibles.

2. La vie romantique de champions célèbres.

Les champions de boxe vivent aussi leurs histoires romantiques. Bien qu’elles soient rudes, la romance est présente dans leur vie, certaines histoires sont :

– Tyson Fury et Paris Fury

Les deux se sont rencontrés au mariage de la tante de Tyson à un âge précoce (il avait 17 ans et elle 15), peu de temps après avoir commencé à sortir ensemble et 3 ans plus tard, ils se sont mariés. Malgré le fait qu’il aussi connu comme “le roi gitan” est l’un des principaux champions de boxe, il explique qu’il n’a pas été le meilleur mari, puisqu’il a dû se battre avec sa santé mentale menant même à presque mettre fin à ses jours en en 2015. Cependant, il affirme que sa femme est son plus grand soutien, il est très reconnaissant et ils ont déjà accueilli leur sixième enfant.

– Vitali Klitschko et Natalia Klitschko

Non seulement connu comme l’un des champions de boxe, mais aussi pour être un atout politique en Ukraine, son pays natal et l’un des chefs de file des manifestations de 2014. Cependant, son combat n’a pas été seul et il a également déclaré qu’il avait trouvé son le plus grand soutien et soutien de sa femme, avec qui il est marié depuis plus de 20 ans et a 3 enfants.

– Lennox Lewis et Violet Chang

L’ex-boxeur britannique canadien nationalisé et également connu sous le nom de “le lion” après sa retraite a annoncé ses fiançailles avec Violet Chang, avec qui il est marié depuis 2005 et partage 4 enfants. Dans son documentaire, il donne de nombreuses évaluations sur sa femme, une ancienne miss jamaïcaine, et raconte comment elle l’a beaucoup aidé dans sa vie après la boxe.

– Manny Pacquiao et Jinkee Jamora

La boxeuse philippine d’origine espagnole a rencontré Jinkee au centre commercial où elle travaillait par l’intermédiaire de son oncle. De là, les deux forment un couple marié solide depuis 2000 et ont 5 enfants, qui ont confirmé qu’ils ne voulaient pas qu’ils s’engagent dans la boxe.

3. Un couple peut-il influencer une carrière de boxeur ?

Comment dans n’importe quelle discipline sportive, un soutien fondamental et un partenaire peuvent influencer de manière significative les performances. L’état d’esprit détermine en grande partie la performance d’un athlète. Par conséquent, une relation saine peut être un point très positif pour tout le monde, y compris les champions de boxe. Cela peut être vu dans la façon dont la plupart des numéros 1, comme mentionné ci-dessus, ont des relations solides et la plupart ont affirmé que leurs partenaires ont été leur plus grand soutien.

L’amour est présent dans tous les sports et la boxe ne fait pas exception, et lorsque la relation est saine, cela peut être une grande motivation.