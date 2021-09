Histoires de Johnny : comment Marc Almond est sorti de sa coquille

Lorsque Marc Amande a bouleversé Soft Cell en 1984, on vous pardonnerait d’avoir pensé qu’il avait choisi de ne plus jamais courtiser les charts. Marc & The Mambas, le projet parallèle qu’il avait cultivé à travers deux albums, avait sorti des affaires sombres et intenses conçues pour prêcher à ses convertis. Ce public toujours fidèle en profiterait, mais aucun des albums de Mambas ne traverserait vraiment le commerce.

En 1985, Stories Of Johnny était le son d’Almond sortant de sa coquille, ramenant un public plus large vers lui. Dans sa biographie Tainted Life, il l’appelle son album “Behaving Myself”, mais il a refusé de prendre l’option la plus simple. Rassemblant les membres des Mambas en tant que The Willing Sinners, Almond a continué à créer quelque chose d’assez subversif, même s’il était habillé dans un style plus accessible.

L’album

Cette fois, l’orchestration luxuriante qui caractérise nombre des artistes qui l’ont inspiré baignerait les mélodies richement théâtrales d’Almond d’un éclat plus chaleureux. “Stories Of Johnny” d’août était le premier single de l’ensemble et l’a ramené dans les charts britanniques en tant que soliste pour la première fois depuis la finale de Soft Cell, son succès n ° 23 propulsant l’album au n ° 22 lors de sa sortie en octobre. Il avait eu un succès dans le Top 3 cet été-là avec le smash jetable « I Feel Love (Medley) », un duo avec Bronski Beat, mais cela ressemblait à un retour à part entière.

L’ouverture du set “Traumas Traumas Traumas” a poursuivi la séduction, son rythme hypnotique défiant l’auditeur de retourner sur la piste de danse et, avec son clin d’œil évident à Scott Walker, attirant finalement un public plus large à son travail. Le deuxième single et le troisième morceau “The House Is Haunted (By The Echo Of Your Last Goodbye)” étaient un morceau plus sombre et plus sombre, avec son pic n ° 55 au Royaume-Uni servant probablement de nettoyeur de palette que Marc recherchait après la distraction plus légère. du premier single.

“Love Letter” est probablement la plus commerciale de l’ensemble. En tant que single n°68 sorti en même temps que l’album, sa mélodie lancinante est la plus proche d’Almond qui sonne comme s’il était de retour avec son ancien groupe, ses synthés brouillants le rapprochant d’un ton euphorique qu’il partageait rarement à ce stade de sa carrière. . Sa performance relativement médiocre dans les charts britanniques reflète son timing avec l’album et, probablement, le changement tectonique Aide en direct avait créé cet été – la subtilité et la nuance largement abandonnées au profit de coups de pinceau plus larges et plus bas.

« The Flesh Is Willing » fait basculer le contenu lyrique sombre vers une plaine plus claire ; c’est aussi plus brillant et plus accessible que n’importe laquelle de ses chansons pourrait l’être. “Always” est encore plus chaleureux : un morceau pop peut-être plus léger mais certainement sous-estimé qui fait écho à bon nombre des meilleurs moments plus légers de Marc. Des succès ultérieurs tels que “The Stars We Are” de 1988 ont leurs origines ici, et vous pouvez l’imaginer entre les mains d’artistes assurant la diffusion radio à cette époque et le voir, sans effort, à la maison sur une édition de Top Of The Pops.

Si les morceaux précédents avaient taquiné – l’offre d’un tour sur la piste de danse n’ayant jamais vraiment été suivie – alors « Contempt » s’éteindra enfin. Contenant des échos des chansons que ses parents appréciaient, il était servi avec cette pointe de connaissance si propre à Almond. Et si “Contempt” devait son pedigree au genre de pop britannique qui prévalait avant Les Beatles déchiré le livre de règles, “I Who Never” était encore un autre clin d’œil au passé. C’est le genre de disque Cilla, Poussiéreux, Sandie ou Lulu auraient abandonné à leur apogée – des harmonies denses ancrant une autre chanson qui aurait vraiment dû être un single.

“My Candle Burns” est une affaire plus sombre conçue pour calmer un peu l’ambiance, préparant l’auditeur à “Love And Little White Lies”, le clou du spectacle. Montée en flèche dans son ambition et refusant d’être liée par une construction de chanson plus traditionnelle, c’est un rideau qui se rapproche qui représente le seul moment vraiment théâtral de l’album.

L’héritage de l’album

Avec ses échos de la pop des années 60, les clins d’œil évidents aux héros d’Almond et une lueur dorée reflétant peut-être une meilleure humeur, l’élan derrière la longue carrière solo de Marc a été construit ici. L’albatros de l’énorme succès de Soft Cell – et cette chanson en particulier – devait parfois replonger le chanteur dans l’ombre soudaine, mais il y a ici une légèreté de touche que les fans n’avaient pas entendue depuis un certain temps.

Rien n’égale le camp élevé du duo de cet été avec Bronski Beat mais, pour la première fois depuis des années, Almond semblait s’amuser à nouveau. Il y avait toujours cet intérêt pour ces espaces troublés que peu d’autres musiciens osaient explorer, mais l’invitation était authentique, si elle était livrée avec un sourire entendu. C’était sûr d’entrer – et plus chaud que prévu.

