Histoires d’origine: Comment Marvel a lancé tous vos super-héros préférés

Mieux connu sous le nom adorablement faible d’Andy Dwyer dans Parks and Recreation de NBC, c’est le rôle principal dans Guardians of the Galaxy qui a tourné Chris Pratt en une superstar à part entière. Mis à part sa transformation d’acolyte maladroit en homme de premier plan charismatique, Pratt a subi une transformation physique qui a fait la une des journaux pour diriger l’équipe hétéroclite d’inadaptés de l’espace sous le nom de Peter Quill.

“Pour moi, c’était comme un ajustement parfait dès le départ. J’avais l’impression que lors de ma toute première audition, j’avais réussi, mais j’avais peur de ne pas être physiquement bon pour cela parce que j’étais encore assez grand”, Pratt admis au Huffington Post. “Je veux dire, je savais qu’il avait mon esprit – je savais que mon esprit était juste. Et je savais que ça sonnait bien, je n’avais pas encore l’air bien.”

Et le réalisateur James Gunn de l’époque a en quelque sorte accepté, admettant: “Je ne voulais même pas voir Chris au début. Il était en surpoids à l’époque, et il ressemblait à un gars de la comédie, et il ne pensait pas qu’il était le la bonne personne pour le rôle. Mais il est entré, et il faisait son audition, et 20 secondes après le début de son audition, je me suis dit : ‘C’est le gars.’ “

Pourtant, Pratt a continué à perdre 60 livres en six mois, documentant de manière hilarante le voyage sur Instagram (“Six mois sans bière. #GOTG Kinda douchy pour poster ça mais mon frère m’a fait” était la légende d’une photo de gym torse nu) et finalement des couvertures de magazines et des titres sans fin vantant son nouveau corps impressionnant.

“C’est un gars hilarant et maladroit dans Parks and Rec, et c’est un gars incroyablement déchiré dans Zero Dark Thirty et c’est assez génial”, a déclaré Feige après l’annonce officielle de la nouvelle inattendue du casting. « Il va avoir besoin de ça dans les Gardiens. C’est un large éventail là-bas.

Pendant le processus d’audition, Pratt ne savait pas que l’équipe Marvel regardait tout au long de la ligne, Feige révélant: “Nous avons toujours choisi le film que nous réalisons, mais nous avons également un œil sur l’avenir. Alors, quand nous étions le casting de Chris Pratt, nous avions besoin du meilleur Star-Lord, mais en même temps, nous avons dit: “Nous avons besoin de quelqu’un qui pourrait un jour se mesurer à Robert Downey Jr.” “(Ce qu’ils ont fait dans Infinity War.)

Bien qu’il soit difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Pratt et son charme et son fanfaron sans effort jouant Peter, Marvel avait envisagé Eddie Redmayne, Joel Edgerton, Jack Huston, Joseph Gordon-Levitt et Lee Pace pour le rôle, Pace finissant par jouer le rôle du méchant Ronan l’accusateur. Mais le prétendant n ° 1 après Pratt semblait être une star de It’s Always Sunny in Philadelphia : Glenn Howerton.