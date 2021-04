Histoires inspirantes dans le golf latin | Vidéo

Ce mois-ci à Vive el Golf, nous nous concentrons sur les histoires qui nous inspirent dans le golf latino. D’abord, troisième colombien à atteindre la PGA, Juan Sebastián Muñoz s’est entretenu avec Lorena à Mexico de sa carrière et de cette nouvelle opportunité sur le plus important circuit du golf mondial. En outre, le premier Portoricain à atteindre la LPGA revient à Porto Rico un an après l’ouragan María. Et nous présentons le golf adapté, le golf joué par des personnes amputées et une histoire racontée par certains de ses protagonistes.