Histoires sportives mythiques : Ali contre Frazier

Mohamed Ali Oui Joe Frazier Ils ont été mesurés trois fois et trois combats épiques ont été laissés à la postérité. Le premier chapitre de la trilogie, en 1971, qui est entré dans l’histoire sous le nom de « Le combat du siècle » et le dernier, le célèbre « Thrilla à Manille » de 1975, sont deux chefs-d’œuvre de la histoire de la boxe à cause de la qualité des protagonistes, à cause de ce qui s’est passé sur le ring et à cause des prologues et épilogues des deux histoires, sans lesquels la dimension de ces combats ne peut être comprise.

Dans ce podcast, nous passons en revue tout ce qui s’est passé à l’époque et les détails de ce qui est toujours considéré comme le meilleur combat de l’histoire à ce jour.

