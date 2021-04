Histoires sur la bague / Rubin Carter, l’ouragan devenu une chanson pour un crime qu’il n’a jamais commis

Rubin Carter a affronté Joey Giardello pour le titre mondial des poids moyens le 14 décembre 1964 à Philadelphie.

Luciano Gonzalez

Rubin Carter il aurait pu être champion du monde. Il a eu sa chance en 1964 et cela lui a échappé. Mais ce n’est pas cette défaite contre Joey Giardello qui a attiré l’attention de Bob Dylan, un fan de boxe renommé, mais le fait qu’elle l’a privé d’une seconde chance: une peine qui l’a maintenu en prison pendant près de deux décennies, qui a fait de lui une célébrité par inadvertance et a révélé les irrégularités du système judiciaire américain.

La boxe n’était qu’une interruption de cinq ans dans la vie de captivité dont a souffert Carter, qui connaissait dès son plus jeune âge les rigueurs du traitement que la police dispensait (et dispensait) aux Afro-Américains aux États-Unis et la dureté de l’emprisonnement. régime, que dans ce pays les enfants ne sont pas en reste.

(Lisez l’article complet sur le lien ci-dessous 🙂

https://www.clarin.com/deportes/rubin-carter-huracan-convirtio-cancion-crimen-cometio_0_wkfJuDC3u.html