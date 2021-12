Historic Phoenix Suns : 18 victoires consécutives

Soleils de phénix C’est l’équipe la plus en forme de la NBA en ce moment. Victoire sur Guerriers de l’état d’or malgré la blessure de Devin Booker en témoigne. Ils viennent d’établir le record de franchise de tous les temps pour les victoires consécutives après avoir atteint 18 ans.

Ils l’ont fait hier matin, battant les Detroit Pistons par 114-103, dépassant les 17 des Suns de Steve Nash lors de la campagne 2006/07 (lorsqu’ils ont terminé l’année 61-21). Il a égalé le meilleur de toutes les équipes des Bucks au cours des cinq dernières saisons. Le meilleur de tous les temps est celui des Lakers de Los Angeles de 27/72 (33 victoires consécutives).

Monty Williams, l’entraîneur, était ravi : « C’est merveilleux d’obtenir quelque chose comme ça. Gagner comme ça, avec ces joueurs, avec cette rotation, perdre Booker, que nous puissions le faire ensemble est incroyable. »

Bien sûr, Williams en veut plus : « C’est difficile de gagner dans ce championnat. Mais nous ne sommes pas au complet. Nous parlons d’une séquence qui peut se terminer. Nous devons continuer match par match. »

Victoria a travaillé

Après avoir battu les Warriors, les Suns ont clairement indiqué qu’ils voulaient battre le record contre les Pistons, même avec la perte de Booker. La rotation a fonctionné et les meilleurs buteurs (Cameron Payne et Cameron Johnson sont sortis du banc et ont récolté 19 points par tête). Deandre Ayton a terminé avec 17 points et 12 rebonds et Chris Paul avec 12 points et 12 passes décisives. Mikal Bridges a ajouté 18 points. Chez les Pistons, les 34 points de Jerami Grant et les 19 du numéro 1 de la draft Cade Cunningham n’ont servi à rien.