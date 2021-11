Historic Reyes Pla : deuxième médaille mondiale pour l’Espagne

Le métal qui s’est échappé à Tokyo 2020 sera pendu par Enmanuel Reyes Pla (92 kg) lors de la Coupe du monde en Serbie. Le rendez-vous était celui de la rédemption pour la Sélection et Le Prophète a rendu possible. Espagnol (28 ans et né à Cuba) Il a décroché le bronze ce mardi en battant l’Américain Jamar Talley par décision partagée (28-29, 28-29, 29-28, 27-30 et 28-29).. Il est en demi-finale, ce qui lui assure le bronze, mais il en veut plus. Jeudi, l’Italien Aziz Abbes Mouhiidine l’attend pour une passe en finale. L’option d’un match revanche complet, contre le Cubain Julio La Cruz, est encore possible.

Le combat a montré les meilleures vertus de Reyes Pla. Le Prophète a su temporiser au premier tour. Sans dépenser beaucoup, il a enlevé tout ce qui venait et marquait avec son jab. Tous les juges lui ont donné l’assaut, c’était clair. Dans une seconde, Talley serra, raccourcit et frappa mieux. Tout devait être décidé dans les trois dernières minutes. À ce moment-là, quelque chose de ce qu’Enmanuel avait mis en garde dans le précédent a été remarqué : c’était juste. Quand il n’y a pas de physique, la tête et le cœur doivent le fournir. Enmanuel l’a fait. Il a pris des coups de force importants, mais dans la rus finale, le plus grand travail des Espagnols a été celui de décanter les cartes.

Ce métal est le deuxième dans l’histoire de l’Espagne dans un championnat du monde. En 1974, Enrique Rodríguez Cal a réalisé le seul métal qui brille dans la liste des vainqueurs de l’équipe nationale. Cette réalisation était à La Havane, la ville où Reyes Pla est né.

Le Prophète, fatigué du manque d’opportunités dans l’équipe nationale de son pays, a décidé de rencontrer une partie de sa famille en 2018. Son père, sa grand-mère et un oncle résidaient à La Corogne et il a décidé de jouer. Il a fallu six mois pour quitter la Russie (le seul pays où il a pu voyager sans éveiller de soupçons), où il a été détenu pendant des semaines par crainte d’être expulsé. Dans la dernière tentative, presque sans espoir, il a réussi à atteindre l’Espagne. Une fois dans notre pays, il a demandé une opportunité à Rafa Lozano. L’entraîneur, après l’avoir découvert et vu en action, n’a pas hésité à lui faire la blague. Ce mardi, à Belgrade, il a rendu confiance sous forme de métal.