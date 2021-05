Historique: Carmelo entre dans le top 10 des buteurs de la NBA

Carmelo Anthony, le numéro 3 du légendaire repêchage 2003 (LeBron James, Dwyane Wade, Chris Bosh …) continue de marquer des points en NBA. C’est ce qu’il a toujours fait. Non-stop: avec ces mouvements old-school, ces suspensions de moyenne distance qui sont presque en danger d’extinction dans une Ligue qui se penche déjà presque exclusivement sur l’efficacité mathématique: ou triples ou plateaux. Melo est old school: rincé, corps, jab step, coup de fouet: panier. L’un après l’autre pour être, maintenant, parmi les dix qui ont marqué le plus dans l’histoire de la NBA. Lors de la perte de ses Blazers à Atlanta (123-114), Melo a ajouté 14 points et a porté son total à 27318. Elvin Hayes sort du top 10 et il entre, qui a maintenant Moïse Malone, neuvième avec 27 409 points, cadré).

Il faut mettre la carrière de Carmelo, un attaquant extraordinaire qui a été interrogé car il n’a jamais disputé de finale (Conférence uniquement) et, ces dernières années, parce que le basketball a évolué vers un style qui n’était pas le sien. Un joueur qui après ses années de gloire dans les Denver Nuggets (28,9 points en moyenne lors de la saison 2006-07) et les New York Knicks (28,7 en 2012-13) pourrait être hors de la NBA pour le moment.

C’est si difficile: les choses ne se sont pas bien passées pour le Thunder et depuis lors (saison 2017-18), il a été échangé pour sauver les Hawks, coupé, signé par les Rockets pour le minimum, mis de côté après dix matchs, échangé aux Bulls comme un poids mort et couper à nouveau. C’était le 1er février 2019. Là, la porte de sa carrière semblait se refermer, sans équipe depuis des mois, s’entraînant seule et entre les rumeurs de contrats négociés et les questions sur l’efficacité avec laquelle il pourrait être chez un candidat. Il n’a plus eu d’équipe que le 19 novembre 2019, lorsque les blessures ont balayé les Blazers et qu’ils ont parié sur lui, sans rien à perdre. Depuis lors, il a joué 122 matchs dans l’Oregon, plus de la moitié en tant que remplaçant (quelque chose auparavant inimaginable) et a marqué 1767 points supplémentaires. Les Blazers ont une moyenne de 13,6 (ce mois-ci, il fête ses 37 ans) et au cours de ces deux saisons, il a dépassé neuf joueurs pour entrer dans le top 10 de tous les temps: Kevin Garnett, Tim Duncan, Paul Pierce, Dominique Wilkins, Hakeem Olajuwon… et maintenant Hayes. Carmelo, l’homme aux quatre médailles olympiques, est une légende.

Au-delà de l’étape, très spéciale, de Carmelo, c’était une mauvaise nuit pour certains Blazers épuisés, en tournée et qui venaient de gagner à Boston et ont dû s’enfermer dans leur hôtel d’Atlanta suite à un avertissement de tornade. Après avoir dépassé 30 points en trois quarts (102-95 à la fin du troisième), ils sont restés à 19 (21-19) dans le dernier, sans essence. Damian Lillard a ajouté 33 points avec 8 passes, CJ McCollum 20 points et Norm Powell 15. Mais les Hawks l’ont emporté, avec un autre grand match collectif dans le style McMillan et la maîtrise de la situation par Trae Young (21 points, 6 rebonds, 11 passes) ) avec une cataracte de points européens: en première mi-temps Bogdan Bogdanovic (23 de ses 25, 7/14 total en triple), après la pause Danilo Gallinari (21 de ses 28, 7/10 en triple). Encore une victoire notable pour un Hawks beaucoup plus compétitif depuis le changement d’entraîneur.

Les deux équipes sont dans une situation similaire et avec des soldes presque identiques: 36-30 les Hawks et 36-29 les Blazers. La Géorgie est cinquième derrière l’Est, un match et demi derrière les Knicks et dans une lutte pour échapper au jeu avec Heat (un demi d’avance) et Celtics (un et demi d’avance maintenant). Dans l’Ouest, les Blazers sont septièmes, en play-in mais avec une seule défaite de plus que les Lakers et Mavericks dans un combat ponctuel qui résoudra les cinquième, sixième et septième places.