Historique de la censure : YouTube limite l’âge de la vidéo YAF sur les victimes du socialisme

Apparemment, l’histoire est trop dangereuse pour être enseignée aux enfants. YouTube a censuré une vidéo de la Young America’s Foundation (YAF) sur les « victimes du socialisme », limitant la vidéo au motif qu’elle n’est pas « convient » aux enfants.

YAF a déclaré avoir été informé par YouTube que la vidéo de la conférence « Victims of Socialism » « pourrait ne pas convenir aux téléspectateurs de moins de 18 ans ». La conférence ou l’exposé du directeur financier à la retraite d’Unitek Information Services, Inc. George Harbison est désormais soumis à une limite d’âge et comporte un avertissement indiquant que « Cette vidéo peut être inappropriée pour certains utilisateurs ». Harbison a mis en garde dans le discours sur la montée de la popularité du socialisme en Amérique, parlant des nombreuses victimes tragiques du socialisme, des « innocents tués », pour expliquer pourquoi les Américains devraient être alarmés par la tendance. La présentation de Harbison comprenait des images de victimes de régimes socialistes, y compris des enfants. YAF a tweeté une prétendue capture d’écran de la censure de YouTube, déclarant: « En attendant, le contenu mettant en vedette les drag queens et le transgenre est disponible à la demande pour les téléspectateurs de tout âge. »

La porte-parole de YAF, Kara Zupkus, a déclaré à MRC Free Speech America que YAF faisait appel de la restriction de YouTube. « La décision de YouTube de restreindre la vidéo éducative de la Young America’s Foundation sur les dangers du socialisme est inquiétante », a déclaré Zupkus. « Le but d’une vidéo aussi puissante est de réveiller la prochaine génération en veillant à ce que le socialisme ne s’installe jamais en Amérique. Les lycéens ne pourront désormais accéder qu’à des informations politiquement correctes et censurées que Big Tech juge « appropriées ». C’est un triste jour pour la liberté d’expression et pour l’éducation en Amérique.

YouTube a l’habitude d’imposer des restrictions d’âge sur les vidéos qu’il n’aime pas. L’aperçu de la série documentaire « Patriot Purge » de l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, sur les événements du 6 janvier, a récemment reçu des restrictions d’âge et un avertissement indiquant que le contenu « peut être inapproprié pour certains utilisateurs ». La vidéo antisocialiste de l’ancien journaliste d’ABC John Stossel a été soumise à une limite d’âge en 2018 par YouTube.

La Young America’s Foundation est partenaire de la Free Speech Alliance. La Free Speech Alliance comprend plus de 90 organisations qui s’opposent au silence des voix conservatrices sur les réseaux sociaux.

L’écrivaine/chercheuse de Free Speech America Gabriela Pariseau a contribué à ce rapport

