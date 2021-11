Historique! Kiko Martínez est à nouveau champion du monde et par un KO brutal

Après trois premiers tours où le champion Gala des enfants (28-2, 17 KO) était mieux, Kiko Martinez (43-10-2, 30 KO), bien guidé depuis le corner, est allé plus loin pour ralentir son adversaire aux quatrième et cinquième rounds, suivant les sages conseils de son coach d’aller chercher le héros local à courte distance et de travailler les lignes droites, ‘La Sensacion’ d’Alicante trouvait sa boxe, ses meilleurs coups, jusqu’à ce qu’à la fin du cinquième tour, il réalise un crochet puissant que le champion n’a pas vu venir, l’envoyant directement sur la toile. Kid Galahad a été sauvé par la cloche et probablement l’arbitre Steve Gray il aurait bien fait d’arrêter le combat.

En effet, dans la première seconde du sixième, Kiko, voyant que son rival était à peine debout, repart comme un taureau pour lui et le renverse à nouveau, après un accès d’euphorie. Et ce n’était pas pour moins. A 35 ans, le boxeur de Elche, qui était déjà double champion du monde des super poids coq en 2013 et 2014, a réussi à arracher la ceinture de champion du monde poids plume de la Fédération internationale de boxe (IBF) à Gala des enfants et de cette façon il égalait sa grande idole, Javier Castillejo, comme les deux seuls combattants espagnols capables d’être champions du monde dans deux poids différents.

Avec la ceinture à la main, Martínez n’a pas pu cacher sa joie après la victoire : « Je suis venu mieux que jamais, qu’à 20 ans parce que je prends mieux soin de moi et me consacre davantage à mon sport. Ce titre peut surprendre tout le monde, mais pas moi, qui ai vécu comme un moine, m’entraînant 365 jours par an. Et si j’étais le meilleur ? Non, non, le meilleur c’est Castillejo. Mon idole, il a marqué un avant et un après ».

