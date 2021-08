Historique: le petit-fils de Muhammad Ali a fait ses débuts avec un KO au premier tour

in

Le petit-fils de Muhammad Ali a fait ses débuts avec un TKO au premier tour (AP)

C’était une grande nuit, le petit-fils de la légende de la boxe Muhammad Ali a fait ses débuts. A à peine 20 ans et tout le public présent scandant son nom de famille, Nico Ali Walsh, a la boxe dans le sang et il l’a démontré ce samedi en battant son rival Jordan Weeks à une minute et dix secondes du terme du premier ronde, dans un combat qui a eu lieu au Hard Rock Hotel & Casino de Tulsa, Oklahoma (États-Unis).

Tout s’est résolu au premier tour. Le petit-fils de la légende a eu la chance de clore le combat quelques secondes auparavant, avec un puissant Crochet du droit droit au menton de son rival, mais après un décompte de protection de l’arbitre, le combat s’est poursuivi pendant quelques secondes de plus car le coup a laissé Weeks très touché et de là, Ali est sorti avec tout pour le chercher.

Puis vint un centre de la droite, un autre de la gauche puis une salve de coups jusqu’à ce que finalement l’arbitre décide de mettre un terme au combat.

« Je suis honoré de représenter l’héritage laissé par mon grand-père. C’est une responsabilité qui ne doit pas être prise à la légère », manifesté le fils de Rasheda Ali (la plus jeune fille du champion éternel) et Robert Walsh.

Nico Ali a ainsi remporté son premier combat professionnel lors d’une soirée historique. Le jeune homme est entré dans le ring avec un pantalon qui avait été fait pour son grand-père. « J’ai beaucoup pensé à lui. Il me manque. Cela a été un voyage émotionnel. Je pense que Weeks et moi avons fait un peu l’histoire aujourd’hui », il a dit dans une note avec ESPN et a ajouté : “Cette victoire a répondu à mes attentes.”

A propos de son grand-père Muhammad Ali, le jeune promis a condamné : « Il était le meilleur boxeur de l’histoire. Cela me semble être beaucoup de pression, mais en réalité, il n’était que mon grand-père. Le meilleur compétiteur de tous les temps et peut-être la meilleure personne. Je ne porterai plus jamais ce pantalon.”

