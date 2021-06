Historique : Nikola Jokic, MVP de la saison

Nikola Jokic est le nouveau MVP de la saison. Le joueur serbe a prévalu dans les votes de Stephen Curry et Joel Embiid, les deux autres finalistes, et est devenu le meilleur joueur d’un cours de basket-ball dans lequel il a en moyenne 26,4 points, 10,8 rebonds et 8,3 passes décisives, avec plus de 56% de field goal et près de 39% de triples. Le pivot, le premier à son poste à remporter le prix depuis Shaquille O’Neal en 2000, vient d’une année de rêve au cours de laquelle il a joué tous les matchs possibles (72), a dépassé les 50 points à une occasion, les 40 quatre fois, et a réalisé 60 doubles doubles et 16 triples doubles, tombant même de moins de deux passes décisives en moyenne pour devenir le troisième basketteur de l’histoire à une moyenne à deux chiffres dans les trois catégories statistiques, ce que seuls Oscar Robertson et Russell Westbrook ont ​​fait (jusqu’à quatre fois).

Les jalons de Jokic ne s’arrêtent pas là, le principal favori pour remporter le prix compte tenu des blessures de Joel Embiid (21 matchs perdus) et de la position retardée dans laquelle les Curry’s Warriors ont terminé, huitième et, au dessert, en dehors des playoffs (le vote, oui, s’est fait avant le play-in). Le Serbe est devenu le troisième Européen de l’histoire à remporter le titre de MVP, après Dirk Nowitzki et Giannis Antetokounmpo. De plus, c’est la troisième récompense consécutive qui revient aux mains du continent du Vieux Monde, après que la star des Bucks a remporté les deux derniers trophées. Et aussi dans le choix le plus bas de l’histoire pour l’obtenir, puisqu’il a atteint la NBA en 2014, en position 41 du deuxième tour du repêchage.. L’autre tour le plus bas, le numéro 15 du premier tour, était précisément Giannis, qui a partagé ces données avec Steve Nash, vainqueur du trophée en 2005 et 2006.

Après deux décennies dominées par des hommes extérieurs et des attaquants puissants au sol, Jokic est, comme déjà mentionné, le premier pivot à remporter le trophée depuis que Shaq l’a fait en 2000, qui cette saison a réuni les trois MVP (avec le All Star et les finales) et en moyenne environ 30 points et 13 rebonds par match. Depuis lors, il y a eu quatre récompenses en avant (deux de Tim Duncan, une de Kevin Garnett et une de Nowitzki); le reste, ont tous été pour les gardes, les gardes et les attaquants, qui ont dominé un jeu qui a varié vers des positions extérieures et le lancement de trois qualités maîtrisées par un Jokic qui tire à 3 points avec une extrême facilité et a une capacité de passe inhabituelle pour mesurer 2,11 et assiste comme s’il s’agissait d’un meneur de jeu.

Jokic dirige un projet qui a atteint l’année dernière sa première finale de Conférence depuis 2009. Les Nuggets, qui ont leur premier MVP de la saison avec le Serbe, vivre un processus prometteur qui a été écourté par la malheureuse blessure de Jamal Murray, qui a considérablement réduit les chances de play-off de la franchise, qui a battu les Blazers au premier tour (4-2), mais a été dépassé par les Suns au premier tour des demi-finales. Le Serbe, âgé de seulement 26 ans, utilisera sa qualité bien connue pour maintenir l’équipe de Mike Malone à flot. Et il sera, bien sûr, en tant que MVP, une récompense qui agrandit sa légende et fait de lui l’un des meilleurs joueurs d’aujourd’hui.. L’historique Nikola Jokic, un joueur légendaire.