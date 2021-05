Historiquement, l’Université noire reçoit un nombre record de dons – RedState ⋆ .

Historiquement, les collèges et universités noirs (HBCU) voient une augmentation des dons au cours de la dernière année. On pense que l’augmentation des fonds est le résultat du meurtre de George Floyd ainsi que d’autres facteurs.

NPR a rapporté: «La plus grande HBCU du pays organise une année à succès pour la collecte de fonds. La North Carolina A&T State University à Greensboro a levé 88 millions de dollars depuis le début de son exercice l’été dernier. C’est presque six fois ce que l’université collecte généralement chaque année – et l’exercice n’est même pas encore terminé. »

Todd Simmons, vice-chancelier de la HBCU, a déclaré: “Il n’y a pas eu une année comme celle-là dans notre histoire.”

Il a ajouté: “Il n’y a pas eu non plus une année comme celle-là dans l’histoire de presque toutes les autres HBCU publiques en Amérique.”

NPR a également noté que d’autres HBCU ont bénéficié d’une augmentation significative de la collecte de fonds. «Le Thurgood Marshall College Fund, qui préconise un financement public et privé pour les HBCU publiques, a fait état de dons importants à de nombreuses universités qu’il représente», ont-ils rapporté.

«Ce fut une année record», a déclaré Harry L. Williams, président du Thurgood Marshall College Fund. «Nous n’avons jamais, jamais rien vu de tel pour les HBCU.»

Williams a expliqué que les dons de donateurs privés et de grandes entreprises avaient commencé à augmenter l’été dernier au milieu des manifestations nationales contre la mort de Floyd.

«Avec les troubles sociaux avec George Floyd, nous avons constaté une augmentation du soutien apporté à nos HBCU dans ce pays, et l’un des principaux soutiens a été MacKenzie Scott», a-t-il déclaré, faisant référence à l’ancienne épouse du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos.

Scott a fait don de «plus d’un demi-milliard de dollars à plus d’une douzaine de HBCU, y compris l’Université Howard, l’Université Prairie View A&M et NC A&T», selon NPR, qui a également rapporté que «le don de 45 millions de dollars de Scott à NC A&T est venu sans aucune condition. , qui a offert aux dirigeants universitaires une rare opportunité de dépenser l’argent comme ils l’entendaient, plutôt que de se plier aux caprices d’un donateur. »

Certaines HBCU ont connu une baisse des inscriptions au cours des dernières années. Mais NC A&T a vu un coup de pouce dans son corps étudiant. Simmons a noté que l’école comptait le plus grand nombre de diplômés noirs en génie que toute autre université – HBCU ou autre – du pays.

L’augmentation des dons peut également être attribuée aux HBCU utilisant différents moyens pour attirer de nouveaux donateurs. NPR a noté:

Les HBCU ont tendance à avoir des dotations plus modestes que les autres institutions. Et selon Williams, certaines HBCU ont décidé de verser des dons importants récents directement dans ces dotations, dans l’espoir de faire croître la richesse de leur école. Une université peut alors puiser dans les intérêts tirés de sa dotation pour soutenir des bourses, financer des postes de professeurs et faire progresser son portefeuille de recherche.

«Nos institutions ne disposent tout simplement pas de ces dotations solides sur lesquelles nous pouvons nous appuyer lorsque nous traversons des moments difficiles, tout comme nous venons de traverser», a déclaré Williams. «Donc donc en investissant dans la dotation… cela va contribuer à la pérennité de nos institutions.»

Les HBCU ont également reçu une aide fédérale à la suite des paquets COVID-19 adoptés par le Congrès. NPR a rapporté:

Le programme d’aide le plus récent, l’American Rescue Plan, a mis de côté près de 3 milliards de dollars pour les HBCU, les collèges et universités tribaux et d’autres institutions au service des minorités – cela s’ajoute à leur part de près de 40 milliards de dollars d’aide à l’enseignement supérieur. Le plan américain pour les familles du président Biden, dévoilé plus tôt cette semaine, comprend 46 milliards de dollars supplémentaires pour ces écoles, bien que cette proposition n’ait pas encore été adoptée par le Congrès.

Williams et d’autres espèrent que l’augmentation du financement «aidera à faire connaître les HBCU comme moyen d’investir dans les communautés noires». Le défi sera de maintenir ce niveau de financement.

«Nous ne voulons pas que ce soit une merveille unique», a-t-il déclaré. «Nous ne voulons pas que ce soit juste ‘Hé, c’était l’une de ces années aberrantes et vous ne reverrez plus jamais ça.’ Nous travaillons très dur pour que cela fasse partie du dialogue. »

Peut-être que les espoirs de Williams pourraient devenir réalité. Si les HBCU peuvent reproduire ce succès, il pourrait en résulter plus de diplômés noirs d’université capables d’en faire des carrières plus lucratives. Il sera difficile de continuer à gagner le nombre de dons générés par l’affaire Floyd, mais avec une sensibilisation accrue, ils pourraient tout simplement réussir.